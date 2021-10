Adele confirma la fecha de su nuevo álbum, '30', con un emotivo mensaje: "He reconstruido mi corazón"

Tras años de silencio, Adele ha vuelto al panorama musical y mediático. Ha concedido dos entrevistas en la última semana y ahora, por fin, ha confirmado el título y la fecha de estreno de su próximo trabajo de estudio.

30 llegará a todas las plataformas de streaming el 19 de noviembre y este próximo viernes el primer sencillo, Easy on me, dará un adelanto de lo que se puede esperar de su cuarto álbum.

Siguiendo la tendencia de nombrarlos con la edad que tiene al componerlos, la cantante británica ha compartido un emotivo mensaje en sus redes sociales asegurando que este disco representa uno de los peores momentos de su vida.

Ha confirmado que podemos esperar de nuevo canciones centradas en las rupturas sentimentales, pues este enero finalizó su divorcio con Simon Konecki, con el que tiene un hijo de en común.

Tras siete años de relación, la pareja anunció su separación hace dos cuando, según ha comentado Adele, ya había comenzado a componer el disco. "No estoy ni cerca de dónde me esperaba estar cuando empecé 30", ha confesado la británica de 33 años..

"Voluntariamente me lancé a un laberinto de absoluto desorden y confusión interior", ha explicado en su publicación: "Ha sido un largo camino", y todo se muestra en este álbum que le ha servido de acompañante y amigo en los momentos más duros.

"He descubierto mentalidades útiles y saludables, y siento que finalmente he encontrado mis sentimientos nuevamente. Me atrevería a decir que nunca me había sentido más tranquila en mi vida", ha añadido: "Estoy lista para finalmente sacar este álbum":

Easy On Me - October 15 - Midnight UK pic.twitter.com/Fwkeqjb5Mf — Adele (@Adele) October 12, 2021

"He reconstruido minuciosamente mi casa y mi corazón desde entonces y este álbum lo narra. El hogar es donde está el corazón", acaba su conmovedor comunicado que muchos han interpretado con esperanza de encontrar letras que hablen sobre la ilusión de reencontrarse a sí misma además de canciones de desamor