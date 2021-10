Primeras palabras de Adele sobre su divorcio: "No era feliz"

Anunció su separación en 2019, pero no ha sido hasta marzo de este año cuando Adele ha oficializado su divorcio con Simon Konecki, el padre de su único hijo, Angelo, de 9 años. Lo hacía a través de un acuerdo que no solo contemplaba la custodia compartida y que no hubiera manutención por ninguna de las dos partes, sino con cláusulas como que la artista de 33 años no podrá hablar en sus canciones de su ruptura.

Sin embargo, como nada estaba dicho con respecto a las declaraciones públicas, la autora de éxitos como Set Fire To The Rain o Chasing Pavements ha concedido una amplia entrevista con la revista Vogue en la que ha repasado este duro proceso, admitiendo de primeras que estar con Konecki, de 47 años, no le hacía feliz.

"Es simple: ya no me sentía a gusto. No quería terminar como otras muchas personas que conozco. No es que fuera miserable, pero me habría sentido así de no ponerme a mí misma en primer lugar. Pero la verdad es que no pasó nada malo ni nada de eso", explica Adele, dando a entender que nadie tiene la culpa y que no ha habido terceras personas, sobre todo ahora que ella ha comenzado a salir con el agente de jugadores de baloncesto de élite, Rich Paul.

"Únicamente estaba repitiendo una rutina y no era feliz. Ninguno de los dos hizo nada malo. No nos hemos hecho daño el uno al otro", comenta, antes de explicar que solamente quería que su hijo la viera "amar de verdad y ser amada". "Era muy importante para mí. Desde entonces esto en el camino para encontrar mi verdadera felicidad", aclara.

Admite que hubo una pequeña crisis de los 30 ("Te sacude un poco, ¿sabes?") y que no dejaba de hacerse preguntas: "¿Quién soy? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué me hace verdaderamente feliz? Todas esas cosas". Cuestiones que se planteó "una hermosa noche" con sus amistades.

"Recuerdo estar sentada allí con dos de mis amistades y pensé: '¿Cuándo dejaré de sentirme así?'. Y ellos dijeron: 'Con el tiempo'. Y yo estaba asintiendo pero preguntando cuánto tiempo. Y uno de ellos lloró y me dijo: 'No lo sé. Aunque va a ser un largo viaje'. Y lo ha sido", rememora.

Asegura que su hijo tiene "preguntas tan simples" que no las puede responder porque no sabe "la respuesta". Sin embargo, asegura haber encontrado un enorme apoyo en su nueva pareja. "No estoy ansiosa, ni nerviosa o agotada. Todo lo contrario. Es salvaje. Soy una madre divorciada de 33 años con un hijo, de quien es responsable. Lo último que necesito es alguien que no sepa dónde está o qué quiere. Sé lo que quiero. Y sobre todo sé lo que no quiero", explicita. Y ahí entra Rich Paul, a quien conocía desde hacía varios años. "Él siempre estuvo ahí, peri yo no lo veía", agrega.

Por eso espera que su próximo disco, del que estrenará su primer sencillo el 15 de octubre, no sea parecido a los anteriores en cuanto a temática. "Me di cuenta de que yo era el problema", explica, bromeando. "Porque los anteriores álbumes son: '¡Tú me hiciste esto! ¡Y tú esto otro! ¡Que os jodan! ¿Por qué no podéis venir a buscarme?'. Ya luego he pensado: 'Vaya, la verdad es que el tema central siempre soy yo. ¡Tal vez ese sea el problema!'", analiza, así como que no hablará de Simon por una buena razón: "Él no es uno de mis ex. Es el padre de mi hijo".