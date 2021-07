Adele se compra su tercera mansión contigua en Beverly Hills

Parece que está montando su propio parque temático. Temático sobre ella misma, claro. La cantante Adele acaba de adquirir una tercera mansión en Beverly Hills, Los Ángeles, que está contigua a las otras dos que ya tenía, lo que convierte a esa zona de California en un auténtico cuartel general.

La artista de 33 años le ha comprado este tercer casoplón a una celebrity, Nicole Richie, y a su marido, el músico Joel Madden, por lo que ahora posee uno de los terrenos más grandes en uno de los barrios no solo más famosos del mundo, sino también donde es más caro el metro cuadrado.

La autora de éxitos inmortales como Someone Like You, Set Fire to the Rain o Rolling in the Deep ya poseía otras dos casas en dicha zona: en la que actualmente vive y otra justo al lado, que compró, junto a su exmarido, Simon Konecki, en 2019.

Su última adquisición tiene cuatro dormitorios, mismo número de cuartos de baño, y tiene desde piscina a cancha de baloncesto propia. Richi se la vendió a Adele el 26 de mayo, pero no ha sido hasta ahora que se ha sabido que era la cantautora la compradora, que ha pagado casi diez millones de dólares (9.950.000 dólares, unos 8.415.000 euros).

Por ahora se desconoce si la intención de la artista es 'marcarse un Ed Sheeran', pues hace unos años el cantante compró por valor de 3,7 millones de libras (alrededor de 4,35 millones de euros) cinco propiedades que unió como una sola finca, a la que bautizó como Sheeranville.

Esta idea inmobiliaria de Adele comenzó con su divorcio, pues en abril de 2019, para no romper con el círculo familiar de su hijo Angelo, de ocho años, se gastó 10,65 millones de dólares en la casa de seis dormitorios que tenía frente a la suya para que su expareja pudiese seguir cerca de su pequeño.

De seguir con este plan, Adele tendría que tener cuidado de no echar a su vecina, Jennifer Lawrence, una de sus mejores amigas, o a otros de los once intérpretes que viven en la urbanización (Hidden Valley, con 33 viviendas), tales como Javier Bardem y Penélope Cruz, Ashton Kutcher y Mila Kunis o Zoe Saldaña.

Los primeros rumores apuntan a que Adele pretende convertir esta nueva mansión en su propio estudio de grabación o, incluso, en su propio taller de interpretación, pues hay quien asegura que su próximo paso va a ser dedicarse a actuar, de ahí que haya recibido clases y haya estado midiendo posibilidades hablando con productores y grandes estudios.