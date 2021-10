Adele vuelve a la música después de 6 años de silencio: estrenará su próximo sencillo el 15 de octubre

Todos los rumores eran ciertos: Adele por fin está de vuelta y este 15 de octubre comienza su próxima era musical. Así lo ha informado ella misma en Instagram, tras semanas de especulación alrededor de su nuevo disco.

La artista, que no es muy activa en redes sociales, cambió hace unos días su imagen corporativa en todas las cuentas por una ambigua imagen azul, dando a entender que tenía que ver con el diseño del que será su cuarto trabajo de estudio.

Además, en las fachadas de varios edificios claves del mundo un número 30 ha sido proyectado con un fondo del mismo color. Un misterioso evento que muchos relacionaron con la artista británica, que siempre nombra sus discos con la edad que tiene al componerlos.

🔴 #RUMOR

Según @HITSDD, el lanzamiento de #30 podría tener ya fecha. Sería el próximo 19 de noviembre.

Además, parece que su equipo estaría negociando con plataformas de streaming y con cadenas de TV para preparar un especial para el lanzamiento del disco. pic.twitter.com/GsSFGKuhaj — Adele Spain (@Adele_Spain) October 5, 2021

Tras 19, 21 y 25, todo apunta a que 30 llegará a finales de noviembre. Fue su compañera de profesión, Taylor Swift, la que alertó a los fans de la cantante británica cambiando la fecha del estreno de su álbum Red (Taylor's Version) del 19 de noviembre al 21.

El rumor parece ganar veracidad, ya que hace unos días también se especulaba con que el adelanto del lanzamiento del nuevo disco de Taylor Swift del 19 de noviembre al 12 podría deberse a que el día 19 saldría el disco de Adele. — Adele Spain (@Adele_Spain) October 5, 2021

Muchos han interpretado esto como una señal clara de que el 19 tendrá lugar un gran estreno en la industria de la música con el que la superestrella pop no quiere competir. Todas las pistas señalaban a Adele y este martes la cantante por fin ha apoyado las teorías anunciando que el próximo viernes publicará su nueva canción Easy on me.

Ha sido con un breve vídeo en blanco y negro dónde se podía observar a la artista conduciendo un coche repleto de partituras, mientras sonaban las primeras notas musicales a piano de esta nueva etapa, La publicación ha sido recogida con euforia en las redes sociales y Adele lleva siendo tendencia toda la tarde.

Muchos ya dan por hecho el título y la fecha de estreno del álbum, pero aún quedan muchos días de expectación hasta que la propia vocalista confirme todos los detalles de su regreso a la música.