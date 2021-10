El Circ Raluy Legacy torna a València per a presentar el seu nou espectacle 'Todo (lo) cura'

Raluy Legacy torna a la capital valenciana després de dos anys d'absència per a retrobar-se amb el seu públic "després del bon acolliment dels últims anys" i assegura que ho fa "amb més ganes que mai" després d'"un any difícil per a la cultura". En aquest nou espectacle la família Raluy "es reinventa" i presenta "una producció espectacular, ple d'humor i optimisme", ha insistit la companyia.

"En 'Todo (lo) cura' trobareu un xou ple d'humor, d'alegria i de l'optimisme que tots necessitem en aquests dies, sense oblidar els números de risc i de gran espectacularitat, la màgia i alguna sorpresa exclusiva per a València", ha explicat la codirectora del Circ Raluy Legacy, Louisa Raluy. "Us convidem a veure l'última bogeria del Circ Raluy Legacy", ha exposat.

Aquesta nova producció ofereix "l'essència de la família Raluy, que no és una altra que la del més pur circ dels anys 30", han indicat les mateixes fonts. Així, han assenyalat que "llums, so, coreografies úniques, l'avantguardisme més actual i l'última tecnologia fan de 'Todo (lo) cura' l'espectacle del moment".

Aquest muntatge ofereix 90 minuts "carregats d'emocions, destresa, risc, equilibris impossibles i màgia amb la implicació i participació del públic". "Veurem a un quartet d'acròbates fent les figures més perilloses, sentirem l'emoció de veure a les germanes Louisa i Kerry Raluy fent un número únic al món i ple de risc", ha agregat la companyia.

Així mateix, ha destacat que aquesta nova proposta s'ha dissenyat "seguint les més estrictes mesures de seguretat sanitària". "Es tracta d'un espectacle d'una hora i mitja, sense descans, per a evitar el contacte entre el públic".

Tot l'equip del circ porta mascareta i ha sigut format en els protocols que cal aplicar davant la pandèmia de la Covid-19. La companyia ha ressaltat que després de cada funció s'higienizen les graderies i les zones comunes.

La venda anticipada d'entrades s'obri a partir d'aquest dimecres, 13 d'octubre, amb descompte en la pàgina web del circ: