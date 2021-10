Jared Leto, rociado con gas lacrimógeno tras verse atrapado en una protesta antivacunas

Tampoco es fuera a sorprender excesivamente que Jared Leto apareciese en una manifestación antivacunas (de hecho se llegó a rumorear que su ausencia en la MET Gala de este año se debía a que no había recibido ninguna dosis). Estamos hablando de alguien que no se enteró de lo que ocurría en el mundo con el coronavirus porque se fue al desierto a meditar un par de semanas. Pero el actor ha vivido en sus carnes qué significa verse involucrado en una marcha negacionista en Italia. Y todo ello por pasear.

El ganador del Oscar, que en diciembre cumplirá 50 años, se encontraba estos días en Roma y, mientras daba una larga caminata por la Ciudad Eterna se ha encontrado una manifestación antivacunas, las mismas protestas que tienen como eje central el pasaporte Covid y que han derivado en el asalto de neofascistas a un sindicato (motivo por el que se está debatiendo en estos momentos en el país transalpino la ilegalización de los partidos de extrema derecha).

En una serie de fotografías y vídeos, el intérprete de La casa Gucci va narrando lo que ve y, sus más de diez millones de seguidores los han visto casi todos porque la descripción no puede ser más precisa: "Quedé atrapado dentro de unas protestas en Italia. Por lo que deduzco era sobre la obligatoriedad de las vacunas y el green pass [pasaporte verde o pasaporte Covid]. Me rociaron con gas lacrimógeno y se me acabó la noche".

En las imágenes que el también cantante de 30 Seconds to Mars ha subido se puede ver que el enfrentamiento entre los grupos protestantes y la policía no fue nada pacífico, puesto que los cuerpos de seguridad van con el equipo antidisturbios. El actor fue testigo de cómo increpaban a varias personalidades dentro de sus coches y hasta algunos heridos en la manifestación.

Por ahora, Jared Leto sigue sin hacer declaraciones públicas sobre su postura con respecto a las vacunas, aunque se entiende que debe haberlo hecho, dadas las formas que se están llevando a cabo ahora mismo en Hollywood contra todo aquel que no se vacune, así como que desde el principio de la pandemia se ha mostrado siempre a favor de la mascarilla, como también se comprueba en su vídeo en Italia o, el pasado mes de septiembre, en la Semana de la Moda de Nueva York, donde era el único invitado que continuó llevando un cubrebocas.