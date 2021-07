Lady Gaga, Adam Driver o Jared leto impresionantes en los cinco carteles individuales de 'La casa Gucci'

A sus 83 años está en plena forma. El director Ridley Scott dará de qué hablar este otoño. Será cuando se estrenen dos de sus esperadas películas, y ambas basadas en hechos reales. Por un lado Duelo final (The Last Duel), la aventura medieval con Matt Damon, Adam Driver y Jodie Comer, con estreno previsto para el 15 de octubre en España, y por el otro La casa Gucci (House of Gucci) que nos relatará una historia de ambiciones y crímenes en el mundo de la moda, el del asesinato en 1995 de Maurizio Gucci, nieto del fundador del imperio Gucci.

El reparto reunido aquí es de aupa, con Lady Gaga, Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons y de nuevo Adam Driver, con estreno previsto para el 26 de noviembre.

Y se espera que la historia de los Gucci traiga cola porque los familiares directos de la familia ya se han mostrado muy críticos hasta ahora con las primeras imágenes difundidas, criticando la falta de parecido de algunos de los personajes o en el caso de Patrizia Reggiani, la ex de Maurizio y condenada como instigadora del crimen, porque la actriz que la encarna, Lady Gaga, no le había consultado sobre cómo realizaría la interpretación. Patrizia fue condenada en 1998 y salió de la cárcel en 2016.

Para ir caldeando la promoción, y avivando más posibles polémicas, MGM ha difundido cinco espectaculares pósteres individuales de los principales personajes (en nuestros cines la película será distribuida por Universal Pictures España).

Lady Gaga es Patrizia Reggiani

Adam Driver es Maurizio Gucci

Jared Leto es Paolo Gucci

Primo de Maurizio y su gran rival para hacerse con el control de la empresa familiar.

Al Pacino es Aldo Gucci

Hijo mayor de Guccio, el fundador de la marca, y uno de los mayores responsables en la expansión del imperio Gucci.

Jeremy Irons es Rodolfo Gucci

Otro de los cinco hijos de Guccio y padre de Maurizio. Totalmente opuesto a la boda entre su hijo y Patrizia Reggiani.

