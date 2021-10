Las III Jornadas de Actualización en Gripe pondrán la vista en la vuelta a la normalidad bajo el título 'Back to de flu'

El encuentro, que cada ver cobra mayor protagonismo y reúne a cientos de profesionales, está organizado por el Centro Nacional de la Gripe de Valladolid y el Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León (ICSCYL).

Esta edición contará con este título después de que en la anterior edición el mismo hiciera referencia a 'Gripe en tiempos de coronavirus', dadas las circunstancias en las que se desarrollaron.

Sin embargo, ahora, con este título también cinematográfico se pretende evocar la vuelta a "normalizar" las cosas que se hacían antes después de que el COVID haya tenido su papel y ahora se esté "enfocando la pandemia", aunque no haya que "lanzar las campanas al vuelo" y pensar que está todo "solventado", ha señalado el responsable científico y de vigilancia virológica del Centro de la Gripe y coordinador y director de las jornadas, Iván Sanz Muñoz.

"El resto de virus respiratorios ya van pidiendo su papel, van pidiendo revertir a lo que estaba antes porque se ve que circulan en general todos, incluso a cifras anteriores a pandemia, y la gripe más tarde o más temprano terminará volviendo", ha señalado en declaraciones a Europa Press Sanz, quien ha explicado el sentido del título y el cartel de las jornadas.

Las jornadas arrancarán el día 26, cuando está prevista la inauguración por parte de la consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, y en esta primera jornada se centrarán en las vacunas, con ponentes "potentes" en el campo como la viróloga Margarita del Val, para hablar sobre lo que se ha aprendido durante la pandemia y que no se pierda en los siguientes años, ha explicado Sanz, quien ha recordado la de 2009, tras la que pareció que se aprendió y luego no se llevaron a cabo muchas cosas de las que se aprendieron.

En esta primera jornada también estará presente el inmunólogo Alfredo Corell, con el fin de que exprese una visión sobre las vacunas actuales que han salido con el coronavirus para que se entienda qué beneficios suponen con respecto a las que ya había.

APLICACIÓN PRÁCTICA

Además, se trata de entender cómo pueden hacer favorecer que vacunas como la de la gripe se adhieran a este tipo de tecnologías usadas en las actuales, algo en lo que ya hay iniciativas en marcha, con varias casas farmacéuticas trabajando en ello y qué puede favorecer en cuanto a protección, ha explicado Sanz. El cierre de este primer día correrá a cargo de Adolfo García Sastre, que hablará de vacunas de gripe aviar basadas un poco en el COVID.

El segundo día se destinará al diagnóstico molecular, "que ha sido una revolución este año y medio", ha explicado el responsable del Centro Nacional de la Gripe, quien ha destacado que todos laboratorios que no tenían PCR, "se han puesto las pilas" a lo largo de este tiempo y "ahora no hay laboratorio en España que no tenga técnica PCR sea cual sea".

En las jornadas se hablará también de nuevos sistemas diagnósticos o cómo domotizar laboratorios, es decir, en general un poco de información para gente que trabaja en laboratorios y pueda implementar este tipo de técnicas, ha explicado Sanz Muñoz.

El último día, con el profesor Emilio Bouza o la técnico de Salud Pública Sonia Tamames se tratará de hablar sobre cómo prepararse frente a futuras pandemias.

A este respecto, el director de las Jornadas ha recordado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) hace tres años ya dijo que no se sabía "cuándo", pero habría una próxima pandemia de gripe. "Nos ha sorprendido el COVID entre medias, pero tendremos que aprender de lo que nos ha enseñado esta pandemia y que no nos pille de sorpresa en el futuro", ha señalado Sanz, quien ha agregado que también se abordará el impacto de las medidas no farmacológicas y cómo afectado a vías respiratorias.

Finalmente el propio Iván Sanz clausurará las jornadas con una conferencia sobre el artículo publicado por los expertos del Centro Nacional de la Gripe que apunta a que esta epidemia de gripe puede ser más dura de lo habitual.