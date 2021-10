Un total de 22 videojuegos, seleccionados para la gala final del concurso nacional 'Indie Games Málaga'

Este certamen del Polo Nacional de Contenidos Digitales del Ayuntamiento de Málaga creado en 2018 se ha convertido en un referente del sector por el alto número de participación y el impulso que supone para estudios independientes de videojuegos.

De un total de 150 videojuegos de cuatro países y 35 provincias españolas recibidos este año, Málaga (con 22 juegos) se sitúa como la segunda provincia de España en presentar más candidaturas, tras Madrid (31). Le siguen Barcelona (18) y Valencia (11), en tercer y cuarto lugar.

En el evento de presentación de los proyectos, celebrado en la noche de ayer desde el plató audiovisual del Polo de Contenidos Digitales, en Tabacalera, y retransmitido en directo para todo el mundo en Youtube y Twitch, miembros del jurado dieron a conocer a los 22 finalistas repartidos en las cuatro categorías existentes.

FINALISTAS INDIE GAMES MÁLAGA 2021

Los 22 equipos finalistas expusieron sus creaciones artísticas ante el jurado, los patrocinadores y el público en general, de forma online.

En la categoría de videojuegos Móviles, los cinco finalistas elegidos son: 'Body Quest' de Didactioons Games; 'Bricks: Abstract Puzzles' de A MrCoin Game; 'Criaturas fantásticas Evolution' de Pablo de la Cruz; 'Space Escape' de Sergio Garcia Mondaray; y 'Tzuki's Plan B' de Cokoon Games Lab.

En el apartado de PC/Consolas, la que más concurrencia ha registrado, se han presentado 114 propuestas y se han producido 2 empates, por lo que son 7 los finalistas de esta sección en lugar de los 5 inicialmente previstos: 'A Tale of Paper' de Open House Games; 'Fear the Dark Unknown' de Dreamlight Games Studios; 'Guayota' de Team Delusion; 'Narita Boy' de Studio Koba; 'Neverland' de JunkbitsDev / Neverland; 'The Library of Babel' de Tanuki Game Studio; y 'Ugly' de Team Ugly.

En la categoría Tecnología/XR, los 5 mejores productos seleccionados son: 'Do not Open' de Unreality; 'Green Beret' de Antonio de la Cruz; 'Lights Out' de Yuuki; 'Omega Blade' de Paramo Games; y 'Other World' de Dnc Games.

Por último, en la categoría Accesibilidad de Fundación ONCE las 5 propuestas elegidas son: 'Camino' de Pablo Martín Vega; 'Delirium' de Blackgate Studios; 'Luto' de Broken Bird Games; 'Magic Twins' de Flying Beast Labs; y 'Pink Gum' de Mad Cream Games.

Con este reconocimiento al mejor videojuego accesible, Fundación ONCE y el Polo Nacional de Contenidos Digitales pretenden impulsar el desarrollo de videojuegos inclusivos que incorporen diferentes tipos de adaptaciones en sus mecánicas y configuraciones, para que cualquier persona independientemente de sus características pueda jugar, fomentando que los videojuegos sean más que nunca para todos.

Por último, han señalado que como apoyo a la industria de videojuegos y, en concreto, a los estudios pequeños independientes, 'Indie Games Málaga 2021' otorgará premios por valor de más de 20.000 euros en total.

Además, se concederán seis accésits de espacios de coworking, valorados en 1.200 euros cada uno, consistentes en un año gratuito de permanencia en el Polo Nacional de Contenidos Digitales de Málaga.

'Indie Games Málaga' fue creado en 2018 por el Polo Nacional de Contenidos Digitales del Ayuntamiento de Málaga y ya acumula un total de 395 videojuegos en sus tres ediciones.

Este concurso de carácter nacional es posible gracias al patrocinio de Fundación ONCE, Viva Games, AEVI Asociación Española de videojuegos, el Máster de Creación de Videojuegos de la Universidad de Málaga, EVAD Escuela Superior de Videojuegos y Arte Digital, Málaga Tech Park y Medina Media Consulting. También colaboran Hello XR, Brantor, DEV Asociación de Desarrollo Español de Videojuegos, Gaymer, FemDevs, OWO Game y Cooking & Publishing. Hobby Consolas, Nivel Oculto y Málaga Hoy son los Media Partners y, por último, Cervezas Victoria es el Party Partner.

La gala de entrega de premios de la tercera edición de 'Indie Games Málaga' se celebrará de manera presencial el próximo 12 de noviembre de 2021 en la sede del Polo Nacional de Contenidos Digitales, además de ser retransmitida vía streaming.