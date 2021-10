Solo cinco municipios de la provincia de Sevilla han incrementado su paro en el último año

En plena superación de la quinta ola del coronavirus, con el país, la comunidad y la mayoría de las provincias andaluzas situadas ya en riesgo bajo y con un nivel de vacunación que el viernes superó el 90% en la región entre la población mayor de 12 años, todos los esfuerzos de las administraciones se centran ahora en la reactivación de la economía y en la generación de empleo para recuperar, al menos, la situación que había antes de la irrupción de la pandemia. Y Sevilla, a tenor de los últimos datos de desempleo, parece que va por el camino correcto.

La provincia registró el pasado septiembre un total de 187.740 parados, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Economía Social, lo que supone un descenso del 14,36% respecto al mismo mes de 2020 –en pleno apogeo de la segunda ola– y tan solo 5.413 desempleados más que los que había en septiembre de 2019, antes de la pandemia. El dato, además, representa una caída por encima de la media nacional, que el mes pasado fue del 13,73%.

El análisis al detalle revela, además, que de los 106 municipios que integran la provincia de Sevilla, solo en cinco de ellos se registró un incremento del paro en septiembre. Se trata de El Madroño, con un aumento interanual del 20%; Aguadulce (+11,86%); Gilena (+6,33%); Isla Mayor (+3,78%); y La Campana (+1%). Si bien en términos absolutos, y teniendo en cuenta que son todas ellas localidades con poca población (entre los 287 habitantes de El Madroño y los 5.825 de Isla Mayor), el desempleo de todas ellas asciende 1.115 personas, lo que representa solo el 0,5% del total de la provincia. Mientras, El Real de la Jara mantiene los mismos parados que hace un año, 208 de una población de 1.500 vecinos.

En el extremo opuesto, destaca el caso de hasta una decena de localidades que contabilizaron el pasado mes descensos del paro superiores al 20%. Encabeza esa lista Albaida del Aljarafe, con una caída del 25,52% en un año (de 388 a 289 parados), cuyo alcalde, José Antonio Gelo López (PSOE), se muestra satisfecho. "Nuestro pueblo viene experimentando unos datos de empleo muy positivos en los últimos meses y hemos conseguido mejorar cifras no solo anteriores a la pandemia. De las estadísticas con las que contamos, actualmente tenemos unos datos de empleo que no conocíamos en muchos años y esto, sin duda, no solo se debe al empleo público, también a los diferentes sectores que aportan contratación, como el de la construcción y, especialmente, el de la agricultura en nuestro pueblo", afirma el regidor en declaraciones a 20minutos.es. "Nuestro trabajo seguirá siendo incidir en buscar proyectos que generen empleo y sigamos manteniendo estas cifras", concluye el alcalde.

El resto de localidades con caídas del paro superiores al 20% son Villanueva de San Juan, Casariche, Almadén de la Plata, Las Navas de la Concepción, Pruna, La Puebla de los Infantes, Lora de Estepa, Burguillos y Tomares.

En cuanto a las grandes ciudades, tanto Sevilla capital como Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra también vieron descender sus cifras de desempleo el pasado mes un 15% la primera (con 68.346 desempleados registrados); un 14,26% la segunda (14.060); y un 11,89% la tercera (8.448).

Género y edad

De los 187.740 parados que se registraron en la provincia el pasado mes, la mayor parte corresponden al sector servicios, concretamente 127.724, lo que supone el 68% del total. El resto de desempleados se reparten entre el sector de la construcción (16.763), el de la agricultura y la pesca (12.052), el de la industria (11.335) y sectores sin actividad concreta (19.866).

En cuanto al género y la edad, de nuevo las mujeres son las que salen peor paradas, con un 60,74% de paradas frente al 39,26% de hombres. Los mayores de 45 años representan más de la mitad de los parados.