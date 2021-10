"En los pueblos pequeños, el sector público es el motor de la contratación"

Los últimos datos del paro reflejan que la provincia de Sevilla se encuentra ya inmersa en la senda de la recuperación tras la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. De los 106 municipios que integran la provincia, solo en cinco creció el desempleo el pasado mes de septiembre respecto al mismo mes del año anterior. Y Albaida del Aljarafe es la localidad en la que más se redujo el paro (un 25,52%). Su alcalde, José Antonio Gelo López (PSOE), valora estos datos.

¿Cómo valora que Albaida del Aljarafe sea el municipio sevillano donde más bajó el paro en septiembre respecto al mismo mes de 2020?

Cualquier cuestión que repercuta de manera positiva en nuestros vecinos, siempre la valoro de manera satisfactoria, de hecho, trabajamos a diario desde el Ayuntamiento para que así siga siendo. Es cierto que nuestro pueblo viene experimentando unos datos de empleo muy positivos en los últimos meses y que hemos conseguido mejorar cifras no solo anteriores a la pandemia, sino que, con las estadísticas con las que contamos, actualmente tenemos unas cifras de empleo que no conocíamos en muchos años. Esto, sin duda, no solo se debe al empleo público, también a los diferentes sectores que aportan contratación en nuestro pueblo, como el de la construcción y, especialmente, la agricultura. Nuestro trabajo seguirá siendo incidir en buscar proyectos que generen empleo y sigamos manteniendo estas cifras.

¿Qué políticas se están llevando a cabo para generar empleo en el municipio?

Fundamentalmente, políticas basadas en la contratación desde el sector público. Hemos puesto en marcha medidas como el Plan Contigo, que desarrollamos junto a la Diputación de Sevilla, y destinando del presupuesto municipal una cantidad de dinero superior a años a anteriores, conscientes de que, con la pandemia, lo fundamental era que nuestros vecinos y vecinas tuvieran una red en los peores momentos. Sabemos que, junto a los contratos, era necesario apostar de manera indudable por ayudas de emergencia para hacer frente a las principales demandas de las familias más afectadas durante este periodo.

¿Qué dificultades entraña luchar contra el desempleo en un municipio pequeño en comparación a una gran ciudad?

Sobre todo la falta de diversificación de empleo, es decir, en municipios pequeños como el nuestro, la contratación se basa en dos o tres sectores y el número de empresas que aporta contratación es ínfimo, teniendo que ser el sector público el motor de la contratación. En una gran ciudad, en cambio, existen multitud de empresas y, a su vez, mayor posibilidad de generar empleo. Por ello, que un municipio pequeño como el nuestro, con la agricultura y la construcción como motores económicos, siga teniendo datos tan positivos es una buena noticia para todos.

¿Han recibido ayudas de alguna Administración para el impulso del empleo?

Todas las administraciones trabajamos para crear empleo, ya que es, sin duda, una de las principales preocupaciones de todos los que estamos al frente de una administración que trabaja para solucionar los problemas de las personas. La vida de los vecinos y vecinas se mejora con ayuda laboral y dando certidumbre a las principales demandas. Es necesario recalcar el impulso que a través de la Diputación de Sevilla se hace con los pueblos más pequeños, a través de planes de contratación, programas de empleo de urgencia municipal o la puesta en marcha del Plan Contigo, que está sirviendo de estímulo en estos tiempos tan difíciles para el crecimiento de los municipios con menos recursos.

¿Teme que el paro obligue a los más jóvenes a marcharse y esto afecte a la despoblación de la localidad?

A pesar de que nuestro pueblo es de los que consideramos pequeños, al contar con 3.200 habitantes aproximadamente, y al igual que ocurre con las cifras de empleo, debemos ser un caso algo raro en estos tiempos, ya que, cuando todo parecía indicar que la cifra de población iría bajando, muy al contrario, en los últimos años hemos seguido aumentando la población, notando un crecimiento de familias jóvenes que se están viniendo a nuestro pueblo procedentes de la capital o de pueblos mayores, como Camas o Espartinas. Es evidente que la tranquilidad y la calidad de vida de un pueblo pequeño cada vez se valora más. Y, además, contamos con buenos servicios y muy cercanos a la capital, por ello, todo ayuda a que la pérdida de población no nos esté afectando.

¿Se nota ya la recuperación tras la pandemia?

Evidentemente se nota una mejoría con respecto al año anterior, en el que todo se paralizó y la mayoría de trabajadores vieron cómo entraban en ERTE, perdían su empleo y se tenían que quedar en casa por una cuestión que nos llegó por sorpresa a todos y en un buen momento de recuperación. Yo confío en que la recuperación sea más rápida de lo que se esperaba y creo que debemos ser positivos y aprender de esta difícil situación que hemos atravesado para volver a poner todos los recursos posibles en la recuperación total y el crecimiento de los pueblos y ciudades, que finalmente es lo que ayuda a mejorar la vida de la gente, que para eso estamos al servicio de los ciudadanos.