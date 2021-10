Sáez asegura que la oficina Inserta Empleo de la Fundación ONCE en Albacete "es un paso más hacia la igualdad real"

Así se ha pronunciado el regidor local durante la presentación de este servicio de la Fundación ONCE, dependencias situadas en el número 46 de la Calle Baños, un acto al que también han asistido la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral, Nuria Chust; el director general de la Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, y el director territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, Carlos Javier Hernández Yebra, además de otros y otras representantes del mundo de la discapacidad y la empresa.

El alcalde ha señalado que el hecho de que Inserta Empleo abra oficina en Albacete, "una ciudad inclusiva", quiere decir que su labor es valorada "y que se ha convertido en necesaria si tenemos en cuenta los datos de los servicios que presta", recordando que hay más de 350 demandantes con discapacidad inscritos en su bolsa de empleo en el último año, una bolsa de más de 3.500 personas con discapacidad en Albacete y provincia. Pero además, ha intermediado en cerca de 250 contrataciones de personas con discapacidad, y ha formado a 300 personas con discapacidad.

Sáez Cruz ha recordado que el Consistorio, a través de la Agencia de Colocación, ha servido de palanca difundiendo la labor de Inserta Empleo en materia de orientación laboral, formación con prácticas en empresas, bolsa de empleo e intermediación laboral, anunciando que a partir de ahora se trabajará para la firma de un convenio con esta oficina, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

OPORTUNIDADES LABORALES

El alcalde, tras referirse a los duros momentos atravesados por ONCE durante la pandemia, ya que en este periodo se dejó de vender en la calle el cupón, ha asegurado que los fondos europeos que vendrán vía planes Next Generation deben contribuir a generar empleo para todos y todas, y ha destacado la importancia de las nuevas alternativas que se abren con la economía circular y la digitalización.

Inserta Empleo es la entidad de Fundación ONCE especializada en la prestación de servicios de intermediación laboral, captación y desarrollo de talento con discapacidad y gestión del empleo con el objetivo de lograr la inserción laboral de las personas con discapacidad. Actualmente Inserta Empleo está desarrollando dos programas operativos: POISES (Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social) y POEJ (Programa Operativo de Empleo Juvenil) cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Fundación ONCE.

Entre los servicios que presta destacan la intermediación laboral, ayudando a las personas con discapacidad a acceder a ofertas de empleo; mejora de la empleabilidad, con cursos de formación para el empleo, formación complementaria, talleres para mejorar la empleabilidad de personas con discapacidad; orientación profesional, un servicio de atención personalizada a personas con discapacidad; mujeres en Modo On, servicio de atención a mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género para acompañarlas en su itinerario y conseguir su inclusión en el mercado laboral, y emprendimiento, apoyando a las personas con discapacidad para emprender su propio negocio ofreciendo formación y ayudas económicas.