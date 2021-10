El PP Aragón cree que no es momento de estrategias y documentos, sino de gestión y de política económica

En declaraciones a los medios de comunicación, tras reunirse con el presidente Lambán, en su despacho del Edificio Pignatelli, sede del Ejecutivo autonómico, Beamonte ha mostrado su disposición a un "diálogo sincero y limpio" para hablar de las cuestiones de interés general para Aragón, pero "no nos van a encontrar en ninguna foto para la publicidad o enaltecimiento del gobierno".

Además, ha afirmado que hay planteamientos "que no son posibles y menos con partidos de extrema izquierda muy alejados de los nuestros", como Podemos, ha dicho. Igualmente, ha estimado que renovar ahora la Estrategia "carece de utilidad", cuando "deben llevar bien elaborado el Presupuesto de la comunidad autónoma para 2022".

En este punto, Beamonte ha esgrimido que si el Gobierno quiere acuerdos, que estudie sus propuestas para los presupuestos, pero ha rechazado las "florituras, la pérdida de tiempo" o acciones "que anulen la labor de la oposición", que es lo que se pretende con esta renovación y lo que "en parte" se hizo cuando se suscribió ese documento fruto de la pandemia del coronavirus.

A su entender, "ya no vivimos esa situación excepcional", además de que la Estrategia "se utilizó de manera no correcta para intentar silencia a la oposición y no vamos a volver a caer en esa situación".

Beamonte ha enfatizado en que ahora "estamos viviendo otro momento", la estrategia "quedó superada" por la pandemia, que se ha prolongando más de lo que se preveía entonces, un tiempo en el que el PP ha pedido su revisión "en muchas ocasiones", pero "no ha habido disposición al diálogo por parte del Gobierno para eso", no se ha querido contar con el PP".

El líder de los 'populares' aragoneses ha añadido que si Lambán "quiere hablar de lo importante, estaremos allí porque somos la principal fuerza de la oposición" y las urnas han dado al PP la legitimidad para asumir ese papel. "No podemos renunciar a eso", pero "no vamos a participar con según que formaciones en debates estériles y en planteamientos en los que vamos a coincidir nunca", ha advertido.

POLÍTICA ECONÓMICA

Luis María Beamonte ha estimado que la revisión que plantea el presidente autonómico es una "estrategia política", pero "no para Aragón", sino en beneficio del Gobierno, cuando, a su entender, es momento "de gestión y de medidas de políticas económica que reactive a la comunidad autónoma".

Igualmente, ha continuado, se ha de hacer frente a los "altibajos" que se están produciendo, propiciados por la falta y encarecimiento de las materias primas, el alto precio de los combustibles y de la electricidad, "que están lastrando la competitividad del tejido productivo en todos su órdenes", algo que debería "hacer reflexionar al gobierno" e impulsar una política económica "estancada desde hace tiempo".

El presidente del PP Aragón ha mencionado también el "grave problema" en el sector de la automoción, ha indicado que en 2020 se han cerrado 5.600 microempresas y en lo que va de 2021, 1.200. Por eso, ha defendido una política fiscal "adecuada" porque "no podemos dejar caer el tejido productivo".

"No nos vamos a negar a hablar sobre el levantamiento de las restricciones, "que es necesario de una vez", de fiscalidad, presupuestos y ayudas a las familias, pymes y autónomos", ha añadido Beamonte.

Asimismo, ha planteado la necesidad de contar con un plan de sanidad, que coordine la atención primaria, la hospitalaria y la sociosanitaria, y un plan de infraestructuras para Aragón "para saber por donde avanzar, independiente del ámbito competencial", así como de cómo impulsar el pacto por la ciencia suscrito en la comunidad autónoma, el desarrollo del Pacto del Agua y de dar un "tratamiento adecuado" al mundo rural.

Beamonte se ha referido a otras cuestiones, como los 4.700 expedientes "bloqueados" en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), "que son actividades productivas que se quieren poner en marcha" o de las ayudas a la hostelería y otros sectores afectados por la pandemia, a quienes "no hay llegado ni un euro", así como del apoyo al sector primaria y a la ganadería extensiva frente a los ataques del lobo.

"Tenemos cosas importantes sobre la que trabajar", pero el Gobierno de Aragón se ha caracterizado por el "oscurantismo" en la gestión de los fondos europeos, respecto a los que no ha habido voluntad "de darnos nada de información" lo que denota "la poca voluntad" del Ejecutivo, que ha destinado los fondos de recuperación y resilencia de la Unión Europea a "tapar agujeros" en educación, sanidad y otras áreas, ha opinado Beamonte.

PROYECTOS PARA CALVIÑO

El presidente del PP Aragón ha preguntado a Lambán sobre qué tres proyectos va a presentar a la vicepresidente primera del Gobierno, Nadia Calviño, que ha dado un plazo de 15 días a los presidentes autonómicos para que los planteen de cara a recibir financiación europea.

"Estamos en el tiempo de descuento", ha recalcado el líder 'popular', que se ha preguntado que va a pasar con los 326 restantes en los que ha estado trabajando el Ejecutivo autonómico junto con el tejido empresarial y otras entidades. Beamonte ha mencionado proyectos como el de las baterías eléctricas, la conexión de las estaciones de esquí o las comunidades ferroviarias, "fundamentales para el desarrollo de nuestra tierra".

También ha estimado que el Gobierno de Aragón está "agotado, desnortado, se juntó por intereses y va dando tumbos" y se ha mostrado dispuesto a hablar con Lambán de todo, "menos de asuntos con ánimo de rentabilidad política o conveniencia, eso que lo hable con sus socios de gobierno", con quienes "bastante desencuentros tiene y los que le esperan para marcar estrategia" de ahora hasta las elecciones.