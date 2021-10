ENTREVISTA | Ágatha Ruiz de la Prada: "Me encantaría vestir a Kim Kardashian"

Ágatha Ruiz de la Prada es una mujer polivalente que pone color a la vida a través de sus creaciones. No obstante, su carismática personalidad la ha llevado a surcar mares televisivos en los que sobrevive gracias a esa impermeabilidad que le permite expresarse sin dobleces.

La diseñadora no se esconde tras eufemismos y su discurso, el de una mujer cortada y cosida sin patrón, cala en una sociedad que busca nuevos referentes.

Te has convertido en un toda una ídolo de masas, ¿cómo llevas ser ahora también un referente televisivo? Siempre pensé que si todo me iba muy mal podría dedicarme al mundo de la televisión, porque desde pequeña me llamaba la atención. Es un medio en el que hay muchos tiempos muertos, algo que intento evitar, pero en el que me siento muy cómoda. La moda es mucho más difícil que la tele.

Y eso que no te va nada mal. Lo 'agathizas' todo… La pandemia ha afectado a todos los sectores y hay que luchar más que nunca. El mundo de la moda es muy complicado, no hay más que ver toda la gente que lo ha intentado y, sin embargo, el resultado del esfuerzo no ha sido como esperaba.

¿Te gusta dar consejos a los que empiezan? Si te soy sincera, las veces en las que me he dedicado a la docencia como profesora de moda he tenido la sensación de estar perdiendo el tiempo. No soy buena para eso.

En tus últimos desfiles has apostado por gente conocida para presentar algunas de tus creaciones, ¿por qué este giro a lo Francis Montesinos? No lo he buscado, ha sido casual. En el último ha estado Omar Montes, que es un tipo muy divertido al que conocí en un desfile, y Alejandra Rubio, la nieta de María Teresa Campos, que me sorprendió por su naturalidad. Pero todo empezó con Mila Ximénez.

"El éxito de Mila fue porque era una mujer normal que la gente no veía inalcanzable"

¿Qué significó la periodista para ti? Mila era una mujer extraordinaria. Contra todo pronóstico, todo lo que se ponía en Sálvame se vendía superrápido. Creo que ese éxito fue porque era una mujer normal que la gente no veía inalcanzable. Y eso es fundamental. Mila era pura empatía y fue muy generosa.

El universo Sálvame te ha ayudado mucho a acercarse al gran público… La televisión, y en concreto ese programa, ayuda muchísimo en todo, en las ventas, en los impactos…

También te hemos visto en otros programas y concursos, ¿te ves pasando penurias en Supervivientes? De momento, no estoy tan mal como para ir a un reality, pero no lo descarto. No creo que la gente vaya allí a vivir la experiencia, sino porque no están pasando su mejor momento.

Quienes te conocemos pensamos que nunca descansas, ¿qué haces cuando no haces nada? Me encanta leer, soy una lectora empedernida, y también me gusta dar paseos. Sobre todo darlos con mis perros.

¿Tienes alguna meta por cumplir? No soy muy de metas, solo me gustaría que mi marca perdurase aunque yo no estuviera y que fuera supersostenible. Ese sería el mejor sueño cumplido.

¿Ni siquiera quieres vestir a alguien que se te resista? Sí, por supuesto. Me encantaría vestir a Kim Kardashian y, aunque ahora se ponga ropa solo oscura, me adaptaría a ella y a su espectacular cuerpo. Me encanta vestir a todas las mujeres.

"Los políticos que tenemos ahora son muy guapos, muy jóvenes, muy divertidos, parece que hayan pasado un 'casting'"

Y a los políticos, ¿cómo les ves, estilísticamente hablando? Los políticos que tenemos ahora son muy guapos, muy jóvenes, muy divertidos, parece que hayan pasado un casting. Ellas están un poco obsesionadas con los estilismos, yo creo que deberían ir todos con uniforme. Se pierde demasiado tiempo en pensar qué te vas a poner.

¿De qué color les vestirías? Les pondría mucho color para que fuera todo más simpático. Además, debo decirte que no me fío en absoluto de un hombre que siempre lleva traje.

¿Es el color un buen antídoto para la tristeza en estos momentos tan convulsos? ¡El mejor! Poner color a la vida es la pera. Y si comes bien y te tomas un buen vino, ya ni te cuento.