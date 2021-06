Hace unos días se hacía público que la diseñadora de moda Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Miguel Rodríguez podrían haber retomado su relación. Así, al menos, lo aseguró el periodista Federico Jiménez Losantos en la tertulia rosa que modera durante su programa de EsRadio. El locutor explicó que ambos habían acudido a una boda y que, en efecto, todo parecía indicar que se habían dado una segunda oportunidad.

Sin embargo y, por el momento, Ágatha y Luismi no han querido dar ese paso. Tienen una relación amistosa muy cercana, se ven, alternan juntos, pero no hay ningún compromiso entre ellos. La Flaca, como la llama cariñosamente él a ella, no quiere volver a sufrir por esos deslices que le hicieron perder la confianza. Eso sí, si el empresario persiste en sus buenos modales, no está todo perdido.