Celos, tocamientos, bullying... Todo lo que se sabe sobre el abuelo acusado de abusar sexualmente de su nieta

José D.R. declaró este martes en el juicio celebrado en la Audiencia de Pontevedra sobre un supuesto abuso sexual a su nieta en Vigo cuando ella tenía 12 años. El acusado negó los hechos ante el tribunal, pero los informes de los psicólogos forenses y sus testimonios han otorgado credibilidad a la denunciantes.

¿Qué hechos en concreto denuncia la joven?

La joven que ahora tiene 15 años denunció que su abuelo le había hecho tocamientos en un sofá, que había proferido comentarios obscenos y que la invitó a subir al dormitorio cuando la abuela - su mujer- no se diese cuenta.

El abuelo reconoce que le acarició una pierna

Según explicó en el juicio, en la tarde del 28 de octubre de 2018 estuvo sentado en el salón de su casa después de comer y su nieta se sentó sobre sus rodillas durante un rato, hasta que él se marchó a dormir la siesta a su habitación. Durante ese momento, ha asegurado, el único contacto que mantuvo con la menor fue acariciarle una pierna, pero negó que hubiera introducido su mano por dentro de la ropa de la niña, que le hubiera realizado tocamientos en los genitales o que le hubiera hecho comentarios referentes a su virginidad. El acusado ha atribuido la denuncia a posibles "celos" de su nieta, con respecto a otra prima. También señaló la niña y su hermana ya no se encontraban cómodas en su casa porque la abuela era muy estricta y no les dejaba usar el móvil.

Nunca tuvo problemas con menores

En el juicio también declaró la abuela de la niña. La mujer del acusado declaró que se enteraron de lo ocurrido cuando, al día siguiente, otro de sus hijos (padrino de la víctima) les fue a ver y les dijo que había estado con la niña y que ella había relatado el supuesto abuso. "Yo no lo entendí en ese momento, ni lo entiendo ahora. De hecho, le dijimos que la llevara a un médico para que la exploraran", señaló la abuela, ratificando la declaración de su marido, al tiempo que ha insistido en que "nunca, jamás" el acusado había tenido problemas de este tipo con menores, a pesar de que crió a varias familiares menores y trabajó con niñas.

La víctima sufrió bullying a raíz de conocerse los hechos

La madre de la menor dijo que la pequeña le contó por WhatsApp que "se sentía violada por el abuelo y sucia, que lo que él había hecho no estaba bien". "Al llegar vi la cara de mi hija, su expresión de horror, estaba muy asustada y tan pronto me vio se abalanzó a abrazarme", señaló la progenitora, quien confirmó que debido a estos hechos sufrió bullying en su instituto y que necesitó ayuda psicológica.

Los forenses consideran el testimonio creíble

Los forenses que examinaron a la niña cuando estuvo en el hospital y los que se entrevistaron con ella posteriomente para hacer el informe psicológico coincidieron en señalar que, si bien la menor no presentaba lesiones visibles cuando fue explorada en el hospital, su relato tenía "credibilidad", era coherente y la niña presentaba una gran "madurez". "Se la veía muy tranquila, me sorprendió lo segura que estaba de sí misma y cómo entendía que, aunque se tratara de un familiar cercano, tenía que denunciar porque estaba mal lo que había hecho", declaró una de las peritos. Otro de los psicólogos explicó que la niña explicó lo ocurrido, "sin dar detalles" pero de forma "libre" y "creíble", y descartó que hubiera "una intencionalidad en contra del abuelo". Además, los forenses apuntaron que "es habitual" en casos de violencia o abuso intrafamiliar que las víctimas no pidan ayuda o griten en el momento de los hechos.

¿Qué pena pide la Fiscalía?

La Fiscalía pide para el acusado una pena de 10 años de prisión, por un delito de abuso sexual sobre menor de 12 años con el agravante de prevalimiento por parentesco. También reclama que se le prohiba acercarse o comunicarse con su nieta durante otros 10 años, y la medida de libertad vigilada durante una década después de salir de prisión; así como una indemnización de 30.000 euros para la menor.