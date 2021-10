Tonet Ferrer, Premi Max del Públic 2021, estrena el seu nou curtmetratge a la SGAE de València

Ferrer arriba a la presentació encara "emocionat" pel Premi Max del Públic que dilluns passat va rebre durant la gala de la XXIV edició dels Max de les Arts Escèniques, per la seua obra musical 'La vida empieza hoy'.

"El silenci mai ha de ser el remei", diuen els responsables de 'El puré'. I, a propòsit de la temàtica sobre la qual gira el curtmetratge, afigen: "Encara que ambientat en els anys 60, la qual cosa explica aquest treball continua succeint en els nostres dies, per molt que pensem que hem evolucionat i que vivim en una societat més educada i progressista que la d'aleshores".

'El puré' està protagonitzat per Marga Sánchez, Carmen Ibáñez, Rebeca López, Jimena Santolaria, Antonia Ricart, Pepa Chamorro, Alicia Ventimilla, Amparo Gavarda i Andrés López.

Tonet Ferrer (València, 1985) es dedica a explicar històries, des d'un escenari teatral o, al capdavant de la seua productora Teaser Films, enfront de la pantalla d'una càmera de cinema. A més, és el creador i director del Seminari d'Interpretació La Encina Teatro, i imparteix també tallers d'Interpretació davant la càmera i Direcció de cinema.

Per a la televisió ha realitzat projectes com el documental 'En huelga: el negocio del hambre' (en el qual va comptar amb la participació de Mercedes Milá, Risto Mejide, Jesús Vázquez i Diego El Cigala, entre uns altres), el capítol pilot de la sèrie de televisió 'Fatum' (amb Carlos Bardem, Loles León o Sergio Caballero en el seu elenc) i curtmetratges com 'El carincero' i 'Dieciocho'.

Com a dramaturg i director teatral ha firmat diverses peces musicals: 'Piensa en rosa', 'Bernarda, el musical' o 'La vida empieza hoy'.

Per la seua banda, Marga Sánchez, guionista i protagonista del curtmetratge El puré, ha treballat també als ordes de Tonet Ferrer en els curtmetratges 'Déjame respirar' i 'El carnicero'. El seu nom figura en el repartiment dels llargmetratge 'No digas nada', de Felipe Jiménez Luna, i 'Rubia rota', de Manu Ochoa, així com en sèries de televisió com a 'Escenas de matrimonio' i 'La que se avecina', o curtmetratges com 'La carta', de Charo Gutiérrez, i 'La visita,' de Fran Azorín, entre uns altres.