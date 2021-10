Laura Matamoros habla por fin de su nuevo proyecto: "Voy a empezar de cero"

La influencer Laura Matamoros ha comunicado a sus seguidores por unos stories en Instagram una gran noticia, su nuevo proyecto: Se muda a una nueva casa. La exconcursante de Gran Hermano va a ampliar la familia y ese puede ser el motivo que le lleva a abandonar su actual hogar.

"Empiezo de cero, vamos a decorar una casa entera", ha comenzado diciendo la joven que, aunque se ha mostrado ilusionada, también ha compartido alguna de las dificultades que están surgiendo con la mudanza.

"No me caben los muebles. Es una gran faena porque me encantan mis muebles", ha comentado disgustada. "Son muebles hechos a medida y la distribución de la otra casa no tiene nada que ver con esta".

Laura Matamoros comparte las revistas de decoración. _LMFLORES / INSTAGRAM

Por tanto, la hija de Kiko Matamoros se ha encontrado con el problema de qué hacer con ellos: "Lógicamente, lo primero que he pensado es en mi familia, si los necesitan o si los quieren. Pero son muebles tan grandes que no en todas las casas encajan".

Finalmente ha ofrecido a sus seguidores la posibilidad de escribirle si están interesados en alguno de ellos pero, sobre todo, ha querido pedirles ayuda y consejo sobre tiendas de decoración o decoradores. "Necesito que me echéis una mano en este proyecto al que le tengo muchas ganas", ha concluido.