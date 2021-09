La colaboradora televisiva Laura Matamoros ha publicado en sus redes sociales una imagen en la que muestra su barriguita de embarazada en la que es su semana 28 de embarazo.

La hija de Kiko Matamoros mantiene una relación con Benji Aparicio, padre de su futuro bebé, que será hermano del pequeño Matías, de tres años.

No se sabe el nombre del nuevo bebé, pero sí que será niño, como la propia Laura confirmaba este verano. "Tenía el ochenta por ciento de posibilidades de que fuera niño y hoy me lo han confirmado y no me puede hacer más ilusión porque me encanta que Mati tenga un hermanito con el que jugar", decía entonces.

Laura Matamoros y Benji Aparicio comenzaron su relación en 2016 y el 2 de mayo de 2018 tuvieron al pequeño Matías. Tras algunas idas y venidas en su relación, ahora esperan a su segundo hijo.