La cantante Grimes y su extraño método para espantar a los paparazzi: se pone a leer el 'Manifiesto comunista' de Marx

La cantante Grimes ha salido al paso de las críticas y comentarios después de que se viralizara una foto suya en la que aparece leyendo el Manifiesto comunista, de Karl Marx.

Algunos medios se hicieron eco de esa imagen y señalaron lo que plantearon como una contradicción porque Grimes lea una obra sobre el reparto de la riqueza cuando su expareja es Elon Musk, uno de los hombres más ricos del planeta.

A pesar de que leer sobre una cosa no te hace partidario de la misma, sino simplemente, conocerla, la cantante tuvo que explicar en redes sociales que no comulga con los preceptos del libro.

"Estaba realmente estresada porque los paparazzi no dejaron de seguirme esta semana, pero luego me di cuenta de que era una oportunidad para trolearles", explicaba la artista, pocos días después de "medio separarse" del dueño de Tesla y Space X.

"Sigo viviendo con E [Elon Musk] y no soy comunista (aunque hay algunas ideas muy inteligentes en este libro, pero personalmente estoy más interesada en una sociedad descentralizada radical que creo que podría potencialmente lograrse a través de criptografía y juegos, pero aún no he pulido lo suficiente esa idea para explicarla", aclaraba la joven, que vestía un atuendo al más puro estilo MadMax y unas uñas de tipo garra.

"De todos modos, si los paparazzi siguen persiguiéndome, tal vez intente pensar en más formas de hacerme memes, ¡las sugerencias son bienvenidas!", decía finalmente Grimes.