Un total de 40 persones moren ofegades a la Comunitat Valenciana fins a setembre, la xifra més alta d'Espanya

El passat mes va trencar la forta tendència a la baixa en els ofegaments mortals en els espais aquàtics que s'havia donat al juliol i agost al conjunt del país, amb 31 morts, xifra que supera els 26 que es van donar en 2020, el nombre més baix de la sèrie històrica, segons aquest informe.

Així, Espanya va aconseguir entre l'1 de gener i el 30 de setembre les 214 morts en el medi aquàtic per ofegaments no intencionals, malgrat la qual cosa suposa una disminució del 28 per cent respecte als 298 defuncions que s'havien donat en el mateix període de l'any anterior. No obstant açò, juliol i agost passats havien donat les menors xifres d'ofegaments en tots dos mesos des que existeix l'INA, igual que havia succeït al setembre de 2020.

La Comunitat Valenciana va registrar al setembre nou dels 31 ofegaments amb resultat de mort a Espanya, prop d'un terç, tres més que Catalunya, cinc més que Andalusia, Canàries i Illes Balears, i huit per damunt de Cantàbria, Extremadura, Comunitat de Madrid i Galícia, les altres autonomies on l'INA va situar pèrdues de vida humanes en el medi aquàtic per accident.

D'aquesta manera, la Comunitat Valenciana es col·loca per primera vegada al capdavant dels territoris espanyoles amb més morts per aquesta causa, amb 40 en els nou primers mesos de l'any, dos més que Catalunya, que era la primera autonomia a l'agost i que ara registra 38, i també per davant d'Andalusia (34), Canàries (21) Illes Balears (20) i Galícia (13).

Amb deu defuncions està Extremadura i per davall d'aquesta cota es troben Castella i Lleó, amb set, Comunitat de Madrid i Regió de Múrcia (amb sis en cada cas), Castella-la Manxa i País Basc (amb quatre en cada territori), Aragó i Cantàbria (amb tres en cada Comunitat Autònoma), Astúries (dos), i La Rioja, Navarra i Melilla (amb un en cadascuna d'elles), mentre que a Ceuta no consta cap defunció.

El perfil de la persona ofegada en el que va d'any és la d'un home (79%), espanyol o d'un altre país d'Europa (48,6%), major de 65 anys (38,7%), que mor principalment entre les 10.00 i les 20.00 hores (80 %), en una platja (58%) o en un espai aquàtic que no té vigilància (88%).