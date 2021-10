Sanidad, crisis industrial y recuperación poscovid centrarán el primer Debate de la Autonomía de la legislatura

La junta de portavoces de la Cámara, reunida este martes, ha fijado para los próximos miércoles 13 y viernes 15 de octubre esta cita para la que todos los partidos con representación -PPdeG, BNG y PSdeG- han coincidido en hacer una llamada al "consenso", pero con matices.

El debate de política general, dos años después del último -no suele tener lugar en año electoral, como lo fue el 2020- arrancará a las 10,00 de la mañana del miércoles 13 con la intervención, sin límite de tiempo, del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Ya de tarde, sobre las 16,00 horas, intervendrán los portavoces de cada uno de los grupos, que tendrán un tiempo aproximado de 45 minutos, tras lo cual Feijóo tendrá turno para responderles. Posteriormente, los partidos tendrán una segunda intervención de 15 minutos antes del cierre de la jornada, también a cargo del presidente de la Xunta.

El jueves 14 estará reservado para las negociaciones de las propuestas de resolución y las enmiendas -hasta 40 por grupo-, que serán votadas el viernes 15 tras nuevas intervenciones en las que los portavoces dejarán fijadas sus posturas.

LA OPOSICIÓN CRITICA "EL RODILLO" DEL PP

De cara a este debate, tanto socialistas como nacionalistas han mostrado en sendas ruedas de prensa su disposición al diálogo y al consenso con el PPdeG, pero le han solicitado que no aplique "el rodillo parlamentario" -su mayoría absoluta para imponer sus postulados en la resolución final-.

Por un lado, la viceportavoz del Bloque en la Cámara, Olalla Rodil, ha emplazado a los populares a hacer "algo muy útil, que es escuchar", y estudiar sus propuestas de resolución "para salir de la crisis". No en vano, ha lamentado que en los últimos cinco debates de política general -2014, 2015, 2017, 2018 y 2019- el BNG presentase 200 propuestas "de las que 198 fueron rechazadas" por el PP.

La viceportavoz nacionalista ha avanzado que su grupo ya está trabajando en las propuestas que presentará a este debate, "uno de los más importantes" junto al de los presupuestos. En concreto, ha adelantado que el Bloque abordará medidas para frenar "el deterioro público" en la sanidad, la crisis industrial y la "emergencia climática".

Además, Rodil ha puesto el foco en el uso de los fondos 'Next Generarion', que son "extraordinarios para reconstruir" la economía gallega poscovid. El BNG también defenderá iniciativas en defensa de "los derechos laborales de las mujeres y la juventud", en una situación de "desempleo muy aguda en Galicia".

"FALTA DE POLÍTICA INDUSTRIAL"

Por su parte, el viceportavoz del PSdeG en el Pazo do Hórreo, Pablo Arangüena, ha desgranado que los socialistas buscarán denunciar los "déficits" en política social y Atención Primaria; la "oportunidad histórica" que supondrán los 'Next Generation' para la recuperación; las cifras de desempleo; la natalidad; el "ecopostureo" en materia medioambiental; y la "falta de política" en vivienda y política territorial.

Arangüena ha incidido en la "falta de política industrial" del Gobierno de Feijóo "en los últimos 12 años". "No hizo ni mucha ni poca política industrial quitando el auténtico fiasco de Pemex, si es que eso pretende ser vendido como política industrial", ha ironizado.

Para el también vicesecretario xeral del PSdeG, esta lista supone "un largo etcétera de problemas en los que la Xunta está muy presente en la propaganda, pero ausente en la solución de problemas y en la configuración de una estrategia de país".

En este contexto, ha prometido "máxima voluntad de diálogo y consenso en un tiempo marcado por la crisis económica y sanitaria". No en vano, ha afeado que el PPdeG esté "acostumbrado a ejercer el rodillo parlamentario", además de ser un partido "cada vez más derechizado, como muestra su Convención Nacional" celebrada a lo largo de la semana pasadal.

Al respecto, Arangüena ha afirmado que "Vox está dentro del PP de Galicia", con una "sección" propia en el grupo parlamentario: "Es mucho más que un chascarrillo. Es algo más que real y una estrategia premeditada para contentar al electorado más a la derecha del PP".

PROCESOS INTERNOS DE BNG Y PSDEG

Tanto el BNG como el PSdeG afrontarán esta cita de la próxima semana sumidos en sus respectivos procesos de renovación interna, toda vez que el PPdeG ya culminó su Congreso Autonómico en julio con la reelección de Feijóo como presidente.

Por un lado, los nacionalistas celebrarán el fin de semana del 7 de noviembre su Asemblea Nacional, para la cual Ana Pontón todavía se encuentra en un proceso de reflexión personal para decidir si opta o no a continuar como portavoz nacional.

Por otro, los socialistas están en medio de unas primarias en las que el secretario xeral y portavoz parlamentario, Gonzalo Caballero, intentará revalidar su liderazgo ante el secretario provincial y presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso.

Al respecto, el viceportavoz parlamentario del PSdeG ha prometido este martes que su grupo afrontará el debate de política general con "absoluta independencia" de su proceso interno. Aunque ha dicho que en estas primarias el partido "se juega el alma", ha garantizado que "no va a tener una trascendencia, "a no ser que algún portavoz del PP quiera mezclar ambas cosas". "Podría formar parte de la dialéctica parlamentaria, aunque creo que no debería", ha recalcado Arangüena.

Pero ha aprovechado su comparecencia para incidir en la importancia de estas primarias como "una bifurcación" entre "dos caminos contrapuestos": un socialismo "más a la izquierda" -el de Caballero- y otro "más conservador" -el de González Formoso-.

EL PP LLAMA A "DEJAR DE LADO LUCHAS INTERNAS"

Frente a estas críticas y en referencia a los procesos en el resto de formaciones, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha llamado a "llegar a acuerdos" de cara a las resoluciones finales del debate, pero este entendimiento, ha añadido, será posible "en la medida en que los grupos dejen de lado sus luchas internas y sus procesos de decisión interno".

Eso sí, Puy ha centrado sus críticas hacia la contienda de los socialistas: "No se puede decir que el PP aplica el 'rodillo' y luego hacer campaña interna diciendo que lo que diferencia a un candidato del otro es que no quiere hablar con Feijóo.

Y ha cargado contra el BNG por "insistir en ideas que están al margen de la realidad" y que tienen un "fondo soberanista". A este respecto, ha afeado a los nacionalistas sus apoyos a partidos como Esquerra Republicana (ERC) y Bildu con postulados que "están muy lejos no solo de lo que quiere el PP, sino también la mayoría de Galicia".

En este contexto, Puy ha reiterado que en esa búsqueda del consenso debe observarse que el proyecto del PPdeG obtuvo "un respaldo mayoritario" en los comicios del 2020: "Nuestra obligación no es llevar adelante el programa del Bloque ni el del PSOE".

El portavoz de los populares en la Cámara también ha reivindicado la "normalidad democrática" de la Comunidad gallega en lo que respecta a la celebración casi anual de los debates de política general -a excepción de años electorales- y lo ha contrapuesto con lo que ocurre en el Congreso, donde el último fue en 2015.

"Personas como el señor Iglesias (exlíder de Unidas Podemos) o Rivera (expresidente de Ciudadanos) nunca llegaron a participar nunca, en su carrera parlamentaria, en un Debate del Estado de la Nación", ha puntualizado.