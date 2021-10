La US reconoce la trayectoria investigadora de cinco de sus docentes con el Premio Fama

Por decisión unánime del jurado, los ganadores han sido Francisca de Asís Chávez, en la rama de Artes y Humanidades; José Carlos García, en la rama de Ciencias; Catalina Alarcón de la Lastra, en Ciencias de la Salud; Concepción Barrero Rodríguez, en Ciencias Sociales y Jurídicas; y José Domínguez Abascal, en Ingeniería y Arquitectura, según ha detallado la US en un comunicado.

Desde su creación en 2006, estos galardones, cuya convocatoria se incluye en el VI Plan Propio de Investigación y Transferencia de la Universidad de Sevilla, reconocen anualmente la trayectoria investigadora de docentes de la US en cada una de las cinco grandes áreas de conocimiento.

Con ellos, entre otros objetivos, se contribuye a divulgar los méritos de los investigadores más relevantes y de mayor trayectoria de la Universidad de Sevilla.

El jurado de este Premio ha estado presidido por el rector de la US, Miguel Ángel Castro; quien ha estado acompañado por la secretaria general de Innovación, Ministerio de Ciencia e Innovación, Teresa Riesgo; el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde; la directora general de Investigación y Transferencia del Conocimiento de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, Teresa Serrano, y el vicerrector de Investigación de la US, Julián Martínez, mientras que el secretario general de la US, Martín Serrano, ha actuado como secretario.

LOS PREMIADOS

La profesora emérita del departamento de Prehistoria y Arqueología, Francisca de Asís Chávez, cuenta con una "extensa" actividad investigadora en arqueología numismática.

El jurado ha destacado que su labor "ha elevado la investigación nacional en esta disciplina a proyección internacional". Sus múltiples libros, artículos y dirección de excavaciones arqueológicas han tenido "importantes contribuciones" en el estudio de la moneda en diversos aspectos. De este modo, ha mostrado no sólo el valor patrimonial de la moneda, sino la transformación histórica, económica y social que aporta. Entre sus últimos trabajos figura la investigación del Tesoro del Zaudin (Tomares).

El catedrático del departamento de Zoologia José Carlos García ha destacado por "su extensa" producción científica, proyectos y contratos de alto impacto en el ámbito de la Biología de la conservación.

En este campo, cuenta con estudios previos y seguimiento de arrecifes artificiales, evaluación de impactos ambientales en sistemas costeros, monitorización y vigilancia ambiental del sistema litoral y taxonomía y ecología de invertebrados marinos y gasterópodos terrestres. Al mismo tiempo, ha creado "una sólida" escuela que "ha impulsado la excelencia" de los estudios de Biología Marina en la US, y ha creado la Estación de Bilogía Marina del Estrecho y el laboratorio conjunto con el Acuario de Sevilla.

La catedrática del departamento de Farmacología Catalina Alarcón de la Lastra ha sido reconocida por sus estudios en farmacología experimental y farmacia clínica, con más de 200 publicaciones científicas en dicha disciplina y más de 7.000 citas. Ha realizado muy destacadas contribuciones científicas en nuevas dianas terapéuticas en enfermedad inflamatoria intestinal; dieta, nutrición y salud; utilización racional de medicamentos; nuevas estrategias terapéuticas en linfomas y leucemia.

La catedrática del departamento de Derecho Administrativo Concepción Barrero es autora de trabajos en diversas áreas del Derecho Administrativo, focalizados en las materias de Transparencia y Sostenibilidad de la Actividad Administrativa, el derecho de acceso a la información pública, gobierno local, y la ordenación jurídica del patrimonio histórico.

Ha sido directora del departamento de Derecho Administrativo, impulsora desde diversas responsabilidades de la Revista Andaluza de Administración pública y directora del Instituto Universitario de Investigación García Oviedo, ahora Manuel Clavero Arévalo.

El catedrático del departamento de Mecánica de medios continuos y teoría de estructuras José Domínguez ha recibido este Premio Fama por sus contribuciones en ingeniería de las infraestructuras, que han dado lugar a más de 160 publicaciones en análisis estructural de edificaciones, ingeniería sísmica, mecánica de fractura, estudios vibratorios y acústicos, recolectores de energía y materiales compuestos y multifuncionales.

Ha sido vicerrector, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la US, secretario general técnico de Abengoa, secretario de estado de Energía y Premio Nacional de Investigación Leonardo Torres Quevedo.