Los residentes de La Alameda de Nava de la Asunción (Segovia) copian portadas emblemáticas para luchar contra el cáncer

Los mayores de esta residencia por unos momentos se convirtieron en Joaquín Sabina, John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney, George Harrison, Joey, Johnny, Dee Dee o Marky Ramone para pasar a la posteridad como parte de un calendario de 2022 que será vendido desde el centro y cuyos beneficios irán destinados a la Asociación Española Contra el Cáncer, según un comunicado de la institución provincial recogido por Europa Press.

En un principio, tal y como explican el terapeuta ocupacional Emilio Herranz y la técnica en atención a personas dependientes del centro Maite Delgado, ambos encargados de poner en marcha la idea, ésta proponía únicamente "una actividad diferente para una época en la que los residentes no podían salir del centro y había que ofrecerles algo más que poder hacer".

Maite Delgado había visto un reportaje en la televisión sobre gente que había reproducido fielmente las portadas de los discos más conocidos de la Historia y le propuso a Emilio Herranz llevar la misma idea al centro y sus residentes.

Entonces comenzó un proyecto que ha ido evolucionando hasta concluir hace unos días de forma momentánea, ya que en el momento en que esté impreso el calendario, se iniciará la difusión y la venta del mismo.

PUESTA EN MARCHA

A raíz de la primera vacunación del Covid-19 empezaron a buscar portadas de discos "sin mayores pretensiones que el hecho de que fueran fáciles de reproducir" ha señalado el terapeuta, reconociendo que a ambos les gusta mucho el rock and roll y que en un principio se centraron en algunas de las más conocidas de este género, como 'Breakfast in America' de Supertramp, 'Anthology' de Ramones, 'Born in USA' de Bruce Springsteen, 'Aladdin Sane' de David Bowie o 'Loco por incordiar' de Rosendo.

Luego no desecharon incorporar a su listado otras de algunos artistas más reconocidos del panorama musical actual español como Melendi, Chenoa o Fito y Fitipaldis.

La portada de la banda sonora de 'Grease' de la que son protagonistas los dos residentes más longevos del centro, Rafael Martín y Rafaela Andrés, con 101 y 102 años, la carátula de 'Marinero de luces' de Isabel Pantoja, el 'True Blue' de Madonna, las '20 grandes canciones' de Mecano o 'Como la flor prometida' de Luz Casal, son otras de las carátulas que los residentes han copiado en una actividad en la que según los trabajadores del centro "han colaborado todos los compañeros, los residentes se han dejado llevar, se han entusiasmado y ha permitido que todos pasen un buen rato".

Así lo reviven también Félix Rodrigo y Crescencio Perfecto, reconvertidos en Elvis Presley y Dioni de Camela, quienes afirman que "la residencia La Alameda va un paso por delante de las demás, hay actividades e inquietud por mejorar".

Ellos son dos de los más de 20 residentes que formarán parte de un calendario para el que se han imitado hasta 18 carátulas de discos, con el consiguiente deber de elegir qué doce formaban parte de un calendario que llevará por portada una imitación del 'Sargent Pepper's Lonely Hearts Club Bands' de The Beatles.

"Mi preferida es la de los Ramones" ha señalado Maite Delgado, mientras que Emilio Herranz es incapaz de elegir una y ha apuntado que "en algunas querían ser muy fieles a los discos originales", pero luego se dieron cuenta de que "esto era una residencia y decidimos incluir elementos representativos como bastones o andadores".

"En las de exteriores había más movimiento y se lo pasaron mejor" ha indicado también el terapeuta ocupacional, explicando además que, para la elección de los protagonistas, se optó por personas que "pudieran entender la actividad y estuviesen cognitivamente bien".

Más de un año después del origen de la idea y tras meses de elegir los momentos idóneos para la toma de fotografías y algunas semanas más, en las que el departamento de Comunicación de la Diputación ha colaborado para el rediseño final de las portadas y la elaboración de un pequeño reportaje documental, estas fotografías ven la luz y pronto se convertirán en un calendario que llevará por lema 'Mirando al futuro'.

Además, servirá de homenaje a Mercedes Nieto y Vicky Marugán, dos trabajadoras del centro que han fallecido recientemente y que también estuvieron muy involucradas en el proyecto.