La boda de Anabel Pantoja ha sido más convulsa de lo que se esperaba. El fallecimiento de doña Ana que provocó varios viajes exprés y la caída de Kiko Rivera e Irene Rosales de la lista de invitados hizo que la influencer viviera su enlace con Omar Sánchez de la forma más inesperada y con el dolor por la pérdida de su abuela aún presente.

Pero tras varios retrasos por la Covid, la sobrina de Isabel Pantoja se pudo casar el día que tenía marcado, rodeada de la mayoría de sus seres queridos entre los que estaban Isa Pantoja, Asraf Beno, su sobrino Albertito, Raquel Bollo y Alma Cortés.

Sin embargo, aunque ella está feliz de haber podido realizarla, la celebración ha sido muy comentada y criticada por lo que vivía su familia, pero Belén Esteban, invitada a la boda, ha decidido sacar la cara por su amiga este lunes en Sálvame.

"Creo que Anabel ha hecho muy bien...", ha comentado brevemente y, rápidamente, Rafa Mora la ha interrumpido, provocando que la tertuliana se indignara y se marchara del plató.

"Es que no he acabado de hablar, ¿vale? Me toca los cojones. ¡Estoy harta, tío! Haga lo que haga [Anabel]... Ya se ha casado y ha sido una boda maravillosa", ha defendido. "Escuchadme, estoy de la boda... Que digan lo que quieran decir, yo me lo pasé de puta madre. A mí ya me da igual. Comí, bebí, bailé, me divertí. Ya. Es que parece que está todo mal".

"¿Quién ha dicho que la boda está mal?", le ha preguntado Jorge Javier Vázquez, a lo cual la ex de Jesulín le respondió con un gesto de sorpresa con el que le señalaba directamente a él: "Hombre... Si te metiste hasta con que había nubes. Te vi en el Deluxe, que estaba allí".

"Siempre te pasa lo mismo, haces las cosas y luego dices que no las haces", le ha echado en cara. "Teníais un cachondeito Matamoros y tú, que vamos. '¡Qué triste, qué triste!', decíais. Os faltaba solo medir las olas para ver si venían bien de tamaño o eran pequeñas".

"Bueno, y lo del blog ha sido cojonudo también... Los tienes cuadrados", le ha reprochado refiriéndose a su artículo en la revista Lecturas titulado "A Anabel Pantoja le pone más cachonda un quejío que un orgasmo".

El propio presentador le ha continuado preguntando qué le parecía mal de su blog, mientras ella seguía sorprendida con que él no lo recordara. "Es acojonante", le ha respondido.

"Simplemente, con el titular ya...", ha añadido. Después, tras levantarse todos los tertulianos para ir donde estaba Belén Esteban, la de Paracuellos ha regresado a su sitio acompañada por sus compañeros y han continuado con otro tema.