Este viernes, Kiko Rivera se suponía que iba a estar en la playa de La Graciosa en la boda de su prima Anabel Pantoja, pero el reciente fallecimiento de su abuela, doña Ana, provocó que no acudiera porque se encontrara bien anímicamente -también por el reencuentro con su madre tras un año sin hablarse-.

Irene Rosales y sus dos hijas, Ana y Carlota, también se marcharon de Lanzarote y regresaron rápidamente para estar con el DJ en estos duros momentos, por lo que la influencer se quedó rota de dolor al encontrarse con que, de repente, en ese día tan especial no iban a estar ni su primo ni sus sobrinas.

Sin embargo, el hijo de la tonadillera ha tenido que continuar con sus contratos profesionales, pues este fin de semana ha estrenado Te extraño, su nuevo tema, y también ha anunciado que actuará el próximo 29 de octubre en la 7ª edición de los Premios Radiolé.

Pero este lunes, el Kiko Rivera más natural ha regresado a su Instagram con un mensaje de agradecimiento a sus fans y otro muy tajante contra los haters que no hacen más que cuestionar su dolor.

"No he salido de casa porque necesitaba reflexionar sobre todo lo que ha ocurrido. He tomado mis decisiones, no sé si serán las correctas o no, pero son mías y nada más que mías", escribió el fin de semana. Pero fue en sus stories donde este lunes ha regresado por todo lo alto.

"Quiero agradecer a todos los que me mandan esos mensajes tan horrorosamente feos como '¿Ya se te ha ido la pena?', '¿Pero tú no estabas de luto?' o '¿No te da vergüenza?'", comentó irónicamente. "¿Vergüenza? ¿De verdad quieres que te diga lo que me da vergüenza? Váyanse a la mierda, pero muy lejos, y a todos los demás, os quiero de verdad".