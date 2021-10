Condemnat a més de 50 anys de presó per abusar de cinc menors i elaborar pornografia infantil a Alacant

La sentència, que pot ser recorreguda en apel·lació davant la Sala civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estableix en 20 anys el temps màxim de compliment de la condemna, en aplicació de l'article 76 del Codi Penal, segons ha informat el TSJCV.

La Sala ha declarat provat que el penat, de 54 anys en el moment dels fets, va captar a les víctimes, que tenien entre 12 i 14, en diversos parcs d'una localitat de la província d'Alacant entre 2017 i juliol de 2019.

L'home es guanyava la confiança dels xiquets, alguns d'ells interns en centres de menors, oferint-los menjar, alcohol, tabac, diners o marihuana a canvi que li manaren fotos de les seues parts íntimes o que accediren a mantindre relacions sexuals amb ell.

Després de ser detingut per aquests fets, l'acusat va accedir al fet que es practicara una entrada i registre en la seua vivenda, on la Policia va intervenir sis USB, un CD-R, diversos DVD i discos durs, una tablet i dos terminals mòbils, en els quals es van localitzar un total de 5.716 arxius, dels quals 4.108 eren imatges i 1.608 videos en els quals apareixen menors nus total o parcialment en actituds sexuals o mantenint o practicant relacions tant amb adults com amb altres menors.

ES FEIA PASSAR PER MENOR

En ocasions, l'acusat per a aconseguir que els menors, no identificats, amb els quals contactava d'altres països li manaren fotos o videos de contingut sexual, es feia passar per menor d'edat, arribant a posar en els seus perfils fotos de menors fent-se passar per ells per a així guanyar-se la seua confiança, segons arreplega la sentència, consultada per Europa Press.

L'acusat va admetre els fets íntegrament, sense reserva alguna. No obstant açò, segons la sala, aquesta admissió, per si sola pugues no ser prova suficient per a atribuir-li el conjunt de comportaments que les acusacions al·leguen, però es compta amb les declaracions dels perjudicats, tots menys un menors d'edat, els qui, encara que escaridament, en l'acte del juí van ratificar les seues declaracions prèvies en la fase d'instrucció.

La sentència considera a l'acusat autor de cinc delictes d'abús sexual comeses contra menor de 16 anys, de tres delictes continuats d'elaboració de pornografia infantil, un altre de distribució del material i d'un delicte de corrupció de menors.

A més de les penes de presó, l'Audiència ha imposat al condemnat mesures d'allunyament i prohibició de comunicació amb les víctimes i llibertat vigilada, així com l'obligació de pagar indemnitzacions que sumen en total 22.000 euros.