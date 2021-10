La Mostra explora el futur del cinema mediterrani amb curtmetratges d'escoles de Beirut, Marrakech i Tunísia

La iniciativa està comisariada per la Conférence Permanent de l'Audiovisuel Mediterranéen (Copeam) en col·laboració amb la Università Telematica Internazionale Uninettuno. La Copeam és una associació sense ànim de lucre dedicada a la promoció del diàleg i la integració cultural en el Mediterrani, a través de la implicació dels principals actors del sector audiovisual, entre els quals destaquen les ràdios i televisions públiques de 26 països, associacions professionals i culturals, institucions educatives, productores independents, autoritats locals d'Europa, Balcans, Àfrica del Nord i Orient Mitjà i, per descomptat, festivals de cinema.

Entre ells, Mostra de València, que enguany inicia la seua col·laboració activa amb l'associació projectant aquesta interessant selecció de curts, informa el festival valencià a través d'un comunicat.

El programa inclou 'Dans els couloirs', una producció de l'ALBA (Académie Libanaise dónes Beaux Arts) dirigida per Yara Choueiter i protagonitzada per un jove conserge d'hotel la rutina laboral del qual es veu interrompuda un matí en què es troba amb una habitació sumida en el caos. A mesura que va netejant i posant ordre en el lloc, començarà a establir una connexió molt particular amb la dona que ocupa l'habitació.

De la mateixa escola procedeix 'There Must Be Something Wrong', de Karim Nasr, ambientat en una Beirut buida i distópica, on un home que porta molt temps treballant des del seu domicili rep un email que li comunica el seu acomiadament.

L'ESAC Gammarth, centre d'ensenyament audiovisual tunecí, aporta també dos treballs. D'una banda, 'Craque Madame', de Meriem Essoussi. Explica la història d'una dona que, tres anys després de divorciar-se d'un maltractador, tracta de recuperar la seua vida. No obstant açò, el seu ex-marit continua assetjant-la, fins que un dia ella decideix prendre el control de la seua vida.

L'altra proposta de Tunísia és 'Rouge, Orange, Vert: Triptyque de la rue', i com el seu títol anuncia, desenvolupa tres situacions de violència que es desenvolupen de manera simultània en un encreuament de carrers durant el canvi d'un semàfor. Dirigeix Aymen Daboussi.

Completen el programa dos curtmetratges marroquís, desenvolupats per estudiants de l'ESAV Marrakech. En 'Li retour', d'Isabelle Christiane Kouraogo, una jove senegalesa que estudia al Marroc s'assabenta que la seua mare pateix una malaltia incurable. Però no disposa de recursos econòmics per a comprar un bitllet d'avió, així que decideix viatjar per carretera, on coneixerà a un transportista.

HISTÒRIA CURIOSA

Finalment, 'Heist', d'Adil Ba Jmad, proposa una història curiosa, la d'un jove estudiant d'una acadèmia de cinema que, després de ser expulsat per no pagar la matrícula del curs, decideix robar en la pròpia escola per a rodar una pel·lícula. Per descomptat, res eixirà com havia planejat.

La 36ª Mostra de València compta amb la col·laboració del Palau de la Música, La Rambleta i Fundació SGAE, té com a mitjà oficial À Punt Mèdia i està acreditada per la FIAPF com a festival competitiu especialitzat.