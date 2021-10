Weird Market y 3D Wire Fest de Segovia premia al presente y futuro de la animación en su 13ª edición

'Homeless Home' de Alberto Vázquez, 'Souvenir Souvenir' de Bastien Dubois y 'Sve te senzacije u mom trbuhu' (All Those Sensations in My Belly) de Marko Djeska, se llevan las distinciones a mejor corto nacional, internacional y europeo, respectivamente, en el apartado cinematográfico.

En lo que se refiere a la convocatoria de proyectos, 'Amarradas' de Carmen Córdoba se ha hecho con el Premio Proyecto Corto Movistar+ y 'Titan Tofu' de María Luquero el Premio Mejor Proyecto de Serie de Joven Creador.

El listado lo completan los premios de RTVE que son para 'Call of the Sea' como Mejor Proyecto de Videojuego, 'Desolation: Prólogo' como Proyecto de Videojuego Más Innovador y 'Moons of Darsalon' como Proyecto de Videojuego Weird Plus.

Un jurado formado por la productora polaca Katarzyna Gromadzka; la Jefa del Departamento Infantil y Juvenil de la cadena pública portuguesa (RTP) Andrea Basílio; el creador y productor francés Alex Laffaille, y el director y guionista español José Luis Ucha.

La otra parte de los galardones de este certamen cinematográfico la ha decidido el público asistente a las sesiones y ha sido 'Only a Child' de Simone Giampaolo (Suiza) el que ha conquistado el concurso internacional, mientras que la coproducción hispano-argentina 'Loop' de Pablo Polledri se ha llevado el apartado nacional.