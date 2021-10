Els veïns de València celebren l'eliminació de l'ampliació de terrasses: "Creava més problemes que avantatges"

"Calia posar fi a una situació d'excepcionalitat que creava més problemes que avantatges, especialment des del moment que ja no existeixen restriccions COVID en l'ocupació de l'espai públic", defèn en un comunicat després de la taula de diàleg convocada per la Regidoria d'Espai Públic per a anunciar la suspensió.

Per als veïns, aquesta tornada a la normalitat seria convenient que comptara amb un pla de suport des de l'Ajuntament facilitant una actualització de les autoritzacions d'ocupació amb el seu plànol i croquis i acreditant l'aforament autoritzat (persona/1,75m2), a més de prestar assistència en els casos de conflicte.

Després de remarcar que "les zones en conflicte no es resolen només amb la tornada a la situació anterior", assenyalen que és el moment d'abordar "amb urgència" els problemes ocasionats en algunes zones com a conseqüència de la saturació de locals i terrasses.

La seua proposta, "com els casos són molts i amb circumstàncies molt diverses", és crear taules de treball a nivell de districte on veïns, comerciants i Ajuntament, (Policia Local i regidories d'Activitats i Espai Públic) per a tractar les mesures a adoptar.

Els barris de Russafa, El Palmar, Ciutat Vella, Hondures o El Cedre són, al seu juí, bons exemples per a aquesta petició. "La pandèmia ens ha marcat i d'alguna manera ha revaloritzat l'ús de l'espai públic, és per açò que considerem necessari un acord sobre l'ús de l'espai públic en la ciutat que establisca clarament l'ordre de prioritats: L'espai del resident, el reservat a la mobilitat i el d'ús comercial".