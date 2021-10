Internet es la tienda más grande del mundo. El gran portal que más atención merece en España sigue siendo Amazon, donde la oferta es amplísima, aunque la estrella absoluta de los productos raros es, sin duda, AliExpress. En este sitio chino donde las traducciones son un espectáculo, no solo habita todo lo habitual en otras webs comerciales, es que nos sorprende con artículos que en muchas ocasiones es difícil descifrar qué son y para qué sirven.

No se queda atrás Wallapop, esa red social que permite vender lo que ya no quieres y comprar lo que ya no quieren otros. La pega es que en ocasiones se ven productos de segunda mano más caros que nuevos en las tiendas, además de cosas realmente extrañas por si alguien ‘pica’.

Sin ir más lejos, una lata de cerveza Mahou Cinco Estrellas vacía en 'oferta' por 2,5 euros, bastante más cara que una llena, porque atiende al "valor sentimental" que atesora para quien hace la ‘oferta’, o eso dice. En Wallapop hallamos desde esa lata vacía hasta servicios profesionales de toda condición; coches, camiones, motos o pisos y terrenos.

1- Tu terreno millonario en Wallapop

Terreno millonario Cedida

No es que sea raro poner a la venta un terreno, lo que sorprende es verlo en un escaparate como Wallapop por la módica cifra de 15.840.000 euros. Igual que puedes adquirir artículos de segunda mano por un par de euros, tienes ' a tu alcance' el terreno de tu vida.

2- Piscina para todo el vecindario

Piscina para todo el vecindario Cedida

Si te has decidido por comprar tu terreno millonario en Wallapop, qué mejor que poner ahí una buena piscina para disfrutar en los meses calurosos tú y tu familia. Bueno, tú, tu familia, tu bloque de viviendas o el barrio entero, porque en AliExpress tenemos la opción de hacernos con una "Piscina inflable de tipo grande para exteriores", por 690 euros que, eso sí, no intentes hincharla con la boca porque no podrás.

3- Palacios infantiles en casa

Palacios infantiles en casa Cedida

Si estrenas casa y tienes niños pequeños, puedes no conformarte con comprarles el típico dormitorio juvenil y optar por instalar un palacio para ellos en tu hogar. Eso sí, hace falta espacio (y dinero). En AliExpress tienen a la venta cuartos completos que la pega que tienen es que son cursis con ganas y competirían en horterismo con lo más hortera. Además, no salen ni mucho menos baratos. Por ejemplo, este cuarto-palacio rosa que venden como "Dormitorio princesa niña diapositiva de los niños cama preciosa Castillo Rosa cama mueble para niñas" sale por 13.936 euros. Ya puede sentirse bien la niña ahí, porque el palacio de ensuelo cuesta como dos Dacia Sandero.

4- Camas que lo tienen todo

Camas que lo tienen todo Cedida

Una vez resuelto el cuarto de los más pequeños, los adultos tienen una opción de descanso que no solo incluye una cama grande. Ahora lo que se llevan son los lechos inteligentes para no salir de ahí bajo ningún concepto.

Disponen de armarios, sillones auxiliares, nevera, teléfono... ProGft oferta una cama con de todo en tonos azules por 2.638,71 euros, precio un poco más alto que el "Marco de cama de masaje multifuncional de piel auténtica, cama nórdica, luz LED, Altavoz Bluetooth seguro" de AliExpress. También hay camas de estas con cuna. Ya es cuestión de equipamiento y de gusto optar por un modelo u otro.

5- Baños esquineros en un "artefacto"

Baño esquinero Cedida

Si tu casa no dispone de bañera, ni falta que hace. La solución puede costarte solo 72,85 euros, lo que cuesta en AliExpress este "artefacto" para toda la familia, cuya descripción nos advierte que se trata de un "Barril de baño Triangular plegable, artefacto de baño".

6- Decoración intensa para el jardín

Avión militar para el jardín Cedida

Si gozas de un jardín y quieres distinguirte de tus vecinos, que solo decoran con enanitos y guirnaldas, puedes montar fuera por ejemplo un "Avión militar decorativo inflable, modelo educativo", que sale por 3.446,40 euros, o bien por un "Tanque militar inflable respetuoso con el medio ambiente, modelo educativo de defensa/tanque militar inflable/inflable Juguete ejercicio". Sin duda se trata del primer tanque del mundo "respetuoso con el medio ambiente". Conviene alertar, como con la piscina, que no debe intentarse hinchar estos productos con la boca, bajo riesgo de morir en el intento.

7- Contra el dolor de cuello, una puerta con polea y cuerda

Contra el dolor de cuello, una puerta con polea y cuerda Cedida

También para instalar en el hogar tenemos este dispositivo "De alta calidad PUERTA DE SUSPENSIÓN tracción Cervical marco Cervical fisioterapia dispositivo aliviar", que promete el "Cuidado del cuello dolor dispositivo médico". Cuesta 13,08 euros y tú mismo y la puerta os encargáis del cuidado del cuello.

8- Bunquerizados en moto, pero sin casco

Bunquerizados en moto, pero sin casco Cedida

Si tienes moto, AliExpress tiene para ti un equipamiento que es como un búnker personal improvisado y además de impedirte pasar frío te convierte en un armazón. Se trata de "Colchas de invierno para motocicleta" a prueba de todo. Quizás ayude a la hora de lucirlos tener una cara tan seria como la de la chica de la foto, que la vemos porque no lleva casco. Va ataviada con una armadura que te convierte en un buzón de correos y que parece que tampoco facilita el movimiento, pero la cabeza la lleva al aire. ¿Y las piernas? ¿Qué hace en los semáforos?, ¿cómo las baja?

9- Sudaderas de charca que tapan la cara

Si algún día tienes mala cara y prefieres preservar al mundo de que la vea, la mejor solución es optar por una "Sudadera con capucha Harajuku para mujer, jersey de ranas con capucha de invierno, sudaderas informales con bordado. Top suelto, decoración de muñecas". Aunque en el anuncio nos alerten de que es "para mujer", también la lucen hombres y, además, qué más da, si no se te van a ver la cara. Desde 11,67 hasta 15,71 puedes convertirte en anónimo e incluso ahorrarte llevar mascarilla.

10- Tabaco que no es tabaco

Tabaco que no es tabaco Cedida

Las falsificaciones están a la orden del día en algunas páginas de Internet, incluso en las potentes. En AliExpress hay un producto con apariencia de tabaco pero que dicen que no lo es y es mucho más barato. Se trata de "Sabores de menta y humo de té, sustitución del tabaco, sin nicotina, cigarrillos desechables”. Y no será tabaco, pero se han inspirado bien en él, concretamente en la marca Marlboro. Aquí no la encontramos, pero si vemos logos similares con las 'marcas' "Morlbaro" y "Marlbaro".

11- Cachas al instante

Cachas al instante Cedida

Si eres de los que se apuntan al gimnasio y no van, y no quieres renunciar a estar cachas, puedes optar por comprarte un "traje de silicona para hombre", "con brazos y barriga falsa", a la venta en distintos portales en varios modelos. “Barriga” no hay ahí, es como una camiseta de músculos. La pega puede ser que ligues, porque como te metan mano se descubre rápido todo el pastel. Además, barato no es este producto.

12- "Despojo esotérico" para amarrar y antichismes

Despojos esotéricos Cedida

Este producto sirve, dicen, para amarrar a tu pareja, si es que es hombre. Se trata del "Despojo Esotérico Amarra hombre” y cuesta 15,15 euros. La etiqueta se la podían haber currado un poco más, que parece que la ha dibujado un niño. Por cinco céntimos menos tenemos también otro "Despojo esotérico", este firmado por el DR. José Gregorio Hernández". Otra 'pócima' que parece similar en cuanto a calidad, aunque está destinada a otra finalidad es el "Velón Consagrado Calla Chismes", cuyo bote da muy mal rollo, ya que sale una mujer con la lengua clavada a una superficie.

13- Gafas de sol muy faciales

Gafas raras Cedida

Hay montones de gafas de sol diferentes, pero si lo que quieres es que no te dé nada, nada, y al tiempo que proteges tus ojos también preservas tu cara, estas son tus ‘gafas’. Eso sí, no choques de frente con nada, porque se antojan un tanto peligrosas en caso de impacto. Cuestan entre 3,43 y 4,89 euros y son "para mujer", aunque en las fotos también salen hombres con ellas puestas.

14- Orinar donde quiera que estés

Orinar donde quiera que estés Cedida

Para esos momentos inoportunos en los que surgen ganas de orinar, conviene llevar encima este "Urinario portátil de emergencia", aunque habrá que retirarse un poco para no dar mucho la nota. La verdad es que es no es mucho más que una botella de plástico al módico precio de 4,07. Así que como mucha tecnología no conlleva, siempre puedes intentar hacerte uno casero con algún otro envase.

15- Aquí me abren por... testículos

Estatuas con testículos Cedida

Si deseas diferenciarte de tus vecinos, no hace falta instalar uno de esos timbres con sonidos peculiares. AliExpress tiene a la venta "Estatuas creativas de lazo para puertas, decoración divertida para pared, timbre, escultura de decoración para jardín, señales de aire libre". Pero vamos, la descripción no le hace justicia: es una figura de hombre al que le cuelgan dos grandes testículos que hay que golpear contra la puerta para que te oigan y te abran. Y para esos asados en el jardín, el "Tenedor de Barbacoa creativa de barbacoa", que igualmente hablará de ti por sí mismo."

16- Cejas bajo control

Cejas bajo control Cedida

Este extraño objeto se compone de un peine y unas tijeras. Se trata de una “Cortadora de cejas con peine, tijera Facial, depilación de pestañas, aseo, afeitadora de cejas, accesorio de maquillaje cosmético”. Cuesta poco más de un euro en AliExpress, está sorprendentemente muy bien valorado y arrasa. Especialmente indicado para cejas pobladas, requiere de un poco de destreza, eso sí, y de mantener la cara muy estirada, por si acaso.

17- De paseo con tus mascotas "a la moda"

De paseo con tus mascotas "a la moda" Cedida

Si eres de los que tiene gallinas como mascotas, por fin alguien ha pensado en ti (y en ellas). Gracias al "Chaleco de pollo a la moda de talla L", podrás salir a la calle con tus gallinas y que se den una vuelta sin peligro alguno. Pero si lo tuyo son los gatos macarras, también hay prendas para felinos, como este chaleco de cuero y tachuelas con cremallera que algo de relación guarda con el artilugio de pasear gallinas, ya que tu gato puede acabar sudando como un pollo.

18- Te voy a hacer un truco de magia

Si de trucos de magia se trata, en AliExpress hay para elegir. Quedarse levitando es fácil y puedes elegir cómo. O si lo prefieres, que te partan por la mitad, desaparecer... El de la foto es “Suspender para silla”, pero puedes elegir el truco de magia que mejor vaya contigo, porque hay donde escoger.

19- Vaginas por tamaños

Mini vagina portátil Cedida

En Internet el sexo tiene un enclave destacado. Desde muñecas y muñecos reales de miles de euros a aparatos más económicos que prometen las mismas sensaciones. Como esta "Mini vagina Portátil Yoni, vapor de fumigación" que no hay quien entienda a simple vista pero que está muy bien valorada pese a los 145,17 euros que cuesta. ¿Cómo funciona? Ni idea a simple vista, pero la ponen bien sus compradores.

20- "Por favor, No pidas esto"

"Por favor, No pidas esto" Cedida

En una página comercial tan amplia como AliExpress hay cosas que se les van de las manos. Se les van. Por ejemplo, este... chisme que, ¿qué es? No lo sabemos y nos quedaremos con la duda. Porque hasta los productos inservibles o que no ofrecen garantías, en lugar de quitarlos, se quedan ahí. No es únicamente el caso de este objeto rosa, hay otros dos que tienen registrados como desaconsejados, pero siguen en exposición.

"La cosa es realmente inútil, pero genial, en un futuro, creo que lo pasé como regalo, genial, todo funciona rápido, hace ruido y se vincula, vendedor recomendable". Eso dice uno de los comentarios sobre ese objeto rosa que desaconseja la propia web que lo vende. ¿Qué será?, ¿para qué no servirá? Mejor no saberlo.

En Internet hay cientos de miles de objetos más que llaman la atención y es imposible recopilarlos todos. Pero como bonus regalamos este "Atrapamoscas antideslizante resistente”.

¿Cómo se atrapa una mosca con eso? No importa: cuesta 49 céntimos, así que, funcione o no, triunfará seguro.