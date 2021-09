Pitingo responde a una tuitera que deseó que no fuera nadie a su concierto: "No es de ser muy buena persona"

El próximo 16 de octubre, Pitingo actuará en el Palacio Congresos de Palma (Mallorca) con un concierto benéfico que recaudará fondos para la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Baleares (ASPANOB). Este es un acto solidario, sin embargo, hay personas a las que no les gusta el artista onubense y lo han dejado patente en sus redes sociales.

"En serio, acabo de ver que Pitingo viene a Mallorca... Ojalá no vaya nadie. Qué asco", tuiteó una usuaria, probablemente desconociendo que era un concierto benéfico. Y es que el artista ha generado ciertas polémicas por sus opiniones políticas y otros asuntos de actualidad, por lo que ha sido criticado en varias ocasiones.

Pero esta publicación no ha pasado desapercibida, pues el artista le ha respondido. "Vamos a ver, entiendo que no te guste, que te dé asco e incluso que me odies", comenzó respondiendo. "Pero desear que no vaya nadie a un concierto cuyos fondos son para los niños con cáncer no es de ser muy buena persona".

Vamos a ver @zumbaconanny entiendo que no te guste, que te dé asco e incluso que me odies pero desear que no vaya nadie a ver un concierto cuyos fondos son para los niños con Cáncer no es de ser muy buena persona.



¿Sabes que te deseo yo?

Que la vida te sonría y mucha salud. pic.twitter.com/yZPscNyhAC — PITINGO ® (@Pitingo) September 29, 2021

"¿Sabes qué te deseo yo? Que la vida te sonría y mucha salud", concluyó su publicación, que acumula en solo un día más de 4.000 likes y más de 1.000 retuits.

Pues sí, has provocado acoso selectivo, lo que no te deja en muy buen lugar.

Conmigo te puedes meter, no hay problema. pic.twitter.com/FkuR77UHVQ — Carmen López (@__CarmenLopez) September 30, 2021

Algunas respuestas dieron la razón al cantante, pero otras se percataron de que la joven había hecho privada su cuenta, y apuntaron que el tuit de Pitingo habría provocado un "acoso selectivo" hacia ella: "Esta cuenta tiene muy pocos seguidores y el tuit no tiene muchos retuits. ¿De verdad era necesario que un artista muy reconocido la señalara?".