Pitingo, sobre el testimonio de Rocío Carrasco: "Olga Moreno es muy buena gente y Antonio David es un buen padre"

Pitingo ha compartido su opinión sobre el conflicto que Rocío Carrasco mantiene con su exmarido, Antonio David Flores, y con parte de su familia a propósito del revuelo que ha generado la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva y la victoria de Olga Moreno en Supervivientes 2021.

El cantante ha respondido este martes a las preguntas de los reporteros de Europa Press, a quienes ha declarado que no puede hablar de la hija de Rocío Jurado, pues no la conoce. "No hablo de la gente que no conozco, jamás", ha subrayado. Sin embargo, sí ha querido apoyar al ex guardia civil y a sus hijos.

En cuanto a la victoria de Moreno en Supervivientes, el artista ha admitido que se siente feliz: "Me da alegría que gane cualquier persona que conozca, pero la verdad es que no vi la final. Si ha ganado es porque el público ha querido".

En este sentido, el artista ha dicho que, bajo su punto de vista, la malagueña es "muy buena gente". "Es muy cariñosa siempre con esos niños. Y David es pasión, desde chiquitito, pasión", ha añadido.

Por otro lado, Pitingo ha hablado de las polémicas que afectan al extertuliano de Sálvame. "Que haya tenido sus defectos por cosas que haya podido hacer mal, como todo el mundo puede tener algún error en algún momento", ha valorado.

"Como todo el mundo, Antonio David puede tener algún error"

"Yo lo que he vivido como padre con esos niños, yo lo he visto bien, como todo el mundo. Ahora parece ser que mucha gente no", ha valorado, apuntando que el excolaborador "es buena persona y buen padre".

Sobre la guerra judicial que Flores mantiene con Carrasco, ha señalado que confía en la justicia. "Que la justicia hable, si ha maltratado que pague y si no lo ha hecho que pidan perdón los que tienen que pedirlo. A mí me duelen los niños", ha sentenciado el artista.