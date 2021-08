Pitingo lo ha vuelto a hacer: ha desatado polémica en Twitter. Aunque, esta vez, el origen ha sido un tuit de la humorista Carmen Romero, quien viajaba en el avión con el cantante y confesaba que "sentía nauseas" y desconocía si el motivo era el trayecto o la compañía del susodicho en el asiento trasero.

"Por lo menos no ha cantado", ha sido una de las respuestas más directas a la publicación que indicaba: "Tengo muchas nauseas y ahora no sé si es por el viaje en avión o porque estaba Pitingo en el asiento de atrás".

El cantante ha intentado defenderse culpando al "bocata de atún" que ella misma estaba comiendo durante el trayecto. No obstante, Romero no se ha quedado atrás y ha puesto la guinda del pastel en su respuesta. "Moraleja: no mezclar atún con pimientos con Pitingo", ha bromeado.

Chiquilla no vas a tener náuseas si te comiste un bocadillo de atún con pimientos en menos de un minuto, lo sé porque si tú eras la de delante, íbamos 22 personas detrás de mi banda y flipamos!!!

Y no digas que es mentira!!!

Mastica despacio y bebe agua hija… se te pasará. — PITINGO ® (@Pitingo) August 18, 2021

A raíz de este pequeño conflicto, varios usuarios han aprovechado para responder al cantante y criticar su recorrido de canciones y covers de otras originales.

Y eso que no has llegao a Singing my Life with his words porque es ahí cuando potas en escopetazo... — PAT MORITA (@jescabcob) August 18, 2021

"Dicho lo cual, las náuseas del bocadillo pasarán. Las arcadas con Pitingo son para toda la vida", han añadido. "Qué poca clase tenéis los de la ultraderecha, Antonio Manuel", ha concluido otro.

"O el destrozo de canción de Smells like teen spirit de Nirvana, ni en mis peores borracheras he vomitado tanto cuando oír semejante atroz de canción. No lo vuelvas hacer, por favor", pedía otro usuario en respuesta a Pitingo.

Ya a finales del pasado 2020, el cantante protagonizaba otra discusión al tachar este tema de Nirvana como "una mierda de canción", defendiéndose de las críticas negativas sobre la interpretación que él hizo en su día.