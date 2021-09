Belén Esteban llega a Lanzarote para la boda de Anabel Pantoja: "Yo voy a estar acompañando a mi amiga"

La boda de Anabel Pantoja con Omar Sánchez, que se canceló varias veces, ha estado a punto de volver a anularse tras el fallecimiento de doña Ana, madre de Isabel Pantoja. Sin embargo, las palabras de la tonadillera han hecho que la influencer siga adelante con la celebración, pues es lo que su abuela habría querido.

Sus primos Kiko Rivera, Isa Pantoja, Alma Cortés, Irene Rosales, Asraf Beno, su tía Raquel Bollo y sus sobrinos Ana, Carlota y Albertito, estaban ya en La Graciosa para el enlace en la playa que tendrá lugar el viernes.

Sin embargo, tras el anuncio de la muerte de Ana María Martín, tanto la novia como Kiko, Isa y Raquel Bollo hicieron un viaje exprés a la península para acudir al tanatorio de Jerez de la Frontera y a la finca Cantora, donde el DJ se reencontró con su madre después de un año sin verse ni hablarse.

Pero, mientras la familia estaba abandonando Canarias -aunque volverán pronto-, otros invitados continuaban llegando, y una de ellas ha sido Belén Esteban, quien ha sido vista en el aeropuerto de Madrid y en el de Lanzarote cargada con el vestido que llevará en la boda.

Y es que, entre tantas idas y venidas de informaciones sobre la cancelación o no cancelación del enlace -que es simbólico, pues ya firmaron los papeles de matrimonio-, la 'Princesa del Pueblo' aseguró en Sálvame que iba a estar allí.

"No voy a decir lo que he hablado [con Anabel], pero entiendo que se case... No te voy a poner mi ejemplo porque no sé qué haría", declaró por teléfono a Jorge Javier Vázquez. "Yo voy a estar acompañando a mi amiga".

Belén Esteban, Irene Rosales y Merchi, madre de Anabel Pantoja, en La Graciosa. GTRES

Al ser preguntada en el aeropuerto, la tertuliana no ha querido pronunciarse mucho sobre su amiga y su familia. "Voy a la boda de Omar y de Anabel ¿qué queréis que os diga? Es que no voy a responder nada", ha respondido. "Anabel, Kiko, Isabel, toda la familia... ¿Cómo van a estar? Aunque tu abuelita llevara años enferma, es tu abuela".

Ahora, la de Paracuellos se ha reunido con otros invitados como Irene Rosales o Merchi, madre de Anabel Pantoja, y están esperando el regreso de la novia y de sus primos.