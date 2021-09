Están siendo días convulsos para la familia Pantoja. Muchos de ellos se encontraban en La Graciosa para celebrar la boda de Anabel este viernes, enlace en la playa que se iba a cancelar tras el fallecimiento de su abuela, doña Ana, pero que luego se volvió a retomar tras la petición de Isabel Pantoja.

Pero la situación era complicada no solo porque Kiko Rivera, Isa Pantoja y Anabel estuvieran en Canarias para la celebración, sino porque el DJ lleva un año sin hablar con su madre a causa de una batalla legal y mediática.

Sin embargo, tal y como declaró el joven en Sálvame este miércoles, era "el momento de apartar ciertas cosas y tirar para delante". "Se me ha muerto mi abuela, pero a mi madre se le ha muerto su madre", explicó. "Voy a ir a Cantora. Si me dejan pasar, le daré un abrazo a mi madre y me iré".

Y, según informó Chelo García-Cortés, aunque Agustín Pantoja discutió con la tonadillera porque no quería dejarle pasar y ella sí, finalmente se ha impuesto el criterio de Isabel, y el esperado reencuentro madre e hijo se ha dado en la madrugada de este jueves.

Anabel Pantoja, Isa Pantoja y Raquel Bollo llegan a Cantora. GTRES

Ha sido un viaje complicado, pues Kiko Rivera, Raquel Bollo, Anabel e Isa Pantoja han hecho un viaje exprés: en barco de La Graciosa a Lanzarote, luego un avión a Gran Canaria y otro hasta Sevilla. Pero, finalmente, llegaron hasta la provincia andaluza, donde Manuel Cortés -hijo de Raquel Bollo- esperaba a Kiko para llevarle hasta el tanatorio de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Minutos antes de que llegaran Isa, Anabel y Kiko, Agustín Pantoja se marchó del tanatorio con las cenizas de doña Ana dirección a Cantora, y más tarde ellos fueron a la finca.

Sobre las 2 de la mañana, el DJ llegó y entró así a la casa a la que lleva más de un año sin ir, donde su madre ha estado viviendo sin apenas salir junto a doña Ana y su hermano, Agustín.

Tras varias horas dentro, de Cantora ha salido un coche conducido por un amigo de Paquirri, que ha hablado con la prensa y ha asegurado que Isabel Pantoja está "muy bien", los ha recibido de forma "fenomenal" y el reencuentro ha ido "estupendamente". Además, también ha asegurado que Kiko, Anabel e Isa se han quedado a dormir allí.