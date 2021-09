Kiko Rivera confirma que irá a Cantora por la muerte de su abuela: "Si me dejan pasar, le daré una abrazo a mi madre"

Kiko Rivera está roto de dolor tras saber, por los medios, de que en la madrugada de este miércoles ha muerto su abuela, doña Ana, madre de Isabel Pantoja. Tras conocer la noticia, el DJ se pronunció en Instagram para despedirse de ella y mostrar su indignación por el hermetismo de sus tíos que, en plena guerra familiar, no le han informado de su estado de salud.

El artista se encuentra en La Graciosa (Canarias) junto a Irene Rosales -y sus hijas-, Isa Pantoja y Asraf Beno con motivo de la boda de Anabel que se va a celebrar, si no surgen más cambios, el próximo viernes 1 de octubre.

Sin embargo, los nietos no parecen querer quedarse ajenos a lo sucedido, pues guardan un cariño especial a su abuela. De hecho, parece que Anabel Pantoja, tras una llamada de su tía, planea no cancelar la boda, pero sí acudir a Cádiz y regresar a tiempo para la celebración.

Del mismo modo, parece que Kiko Rivera tiene claro que, a pesar de su mala relación con su madre, va a volver a la península por doña Ana. Así lo ha confirmado este miércoles con un audio que le ha mandado a Kiko Hernández y que se ha mostrado en Sálvame.

"He tomado una decisión, porque no puedo estar aquí [en La Graciosa]. Se me ha muerto mi abuela, pero a mi madre, sea de la manera que sea, se le ha muerto su madre", ha dicho el DJ. "Yo voy a ir a Cantora, independientemente de si mi abuela ya está incinerada o no, y allí voy a estar. Si me dejan pasar, le daré un abrazo a mi madre y me iré. Y si no me dejan pasar, me iré igualmente. Así que creo que es el momento de apartar ciertas cosas y tirar para delante".

Tras la emisión de este audio en directo, Chelo García-Cortés ha asegurado que Isabel Pantoja y su hermano Agustín, quienes vivían en Cantora junto a doña Ana, estaban teniendo una discusión por este motivo: "Agustín Pantoja no quiere que entre en Cantora e Isabel dice que sí". Además, Kiko Hernández ha asegurado que se han enterado gracias al programa y, también, se ha sumado Juan Pantoja, el menor de los cuatro hermanos.