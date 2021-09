Ana María Martín Villegas, madre de Isabel Pantoja, ha fallecido a los 90 años tras semanas delicada de salud a causa de la larga enfermedad degenerativa que tenía. Doña Ana, como se la conocía comúnmente, se ha marchado en un momento delicado para la familia, pues algunos de sus nietos como Kiko Rivera, Anabel e Isa Pantoja llevaban tiempo sin verla.

De hecho, la situación en la que se encuentran ellos ahora mismo es complicada, pues están todos en Canarias para la boda de Anabel con Omar Sánchez, que se iba a celebrar el viernes en la playa de La Graciosa, pero finalmente se ha cancelado.

La noticia ha llegado como un jarro de agua fría a sus familiares, quien ya estaban pendientes, especialmente a través de los medios, del estado de salud de su abuela. Por ello, al enterarse del fallecimiento, uno de los que ha estallado -de dolor y de indignación- ha sido Kiko Rivera, y lo ha hecho a través de Instagram.

"Hoy te has ido y contigo se ha ido parte de mi vida. No sé qué hacer, estoy perdido y en La Graciosa. Tuve mis dudas de venir, pero al final arriesgué y perdí", ha comenzado escribiendo en su post de este miércoles. "Yaya de mi alma, tantos meses sin verte y ahora ya no te veré nunca más".

"Mi abuela, a la que no dejan que vaya a despedirme por mierdas de problemas familiares. Órdenes expresas desde Cantora: 'No queremos que venga nadie'. No sé nada, solo lo sé por la tele, porque nadie me ha llamado para decirme nada", ha asegurado. "No sé qué se va a hacer ni dónde, ni horarios, ni absolutamente nada. Solo quiero que me dejen despedirme de mi abuela".

"No quiero saber de nadie más, todos los demás me importan una mierda, porque son unos indeseables todos", ha continuado. "Me quedaré esperando y rezándote. Me quedaré quieto y callado pensándote. Lo siento mucho, yaya, pero tus hijos no me dejan despedirme, ni siquiera me han informado de tu estado".

"Me siento roto, solo y desolado. Tu alma vive en mí y, aunque no me pueda despedir de ti (lo hice en su momento, pero ahora lo necesito otra vez), siempre te llevaré en mi corazón", ha concluido. "Descansa en paz, yaya. Por siempre, tu nieto favorito".