Kira Miró supera su segundo reto en 'El hormiguero' pese a su miedo a las alturas: "Me he mareado un montón"

Tras la entrevista a María Valverde y Álex González (que presentaron su nueva película, Fuimos canciones), Kira Miró se enfrentó este martes a su segundo reto en El hormiguero, saltar seis columnas situadas a lo largo de ocho metros de longitud y a 20 metros de altura.

La actriz admitió antes de comenzar que tenía vértigo y miedo a las alturas, pero que había aceptado el reto para superar sus temores. El desafío de esta semana fue el que no pudo realizar la anterior por la lluvia en Madrid.

"Pido perdón por si me quedo en blanco porque estoy tan en shock y tan nerviosa que no sé cómo afrontarlo. Un día me preguntaron si tenía vértigo y les dije que muchísimo, pensando que me libraría de este tipo de pruebas", reconoció Miró.

Kira Miró, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Pablo Motos le contestó que "las cosas se superan dejando que te atraviesen". La actriz respondió que "para eso he venido aquí, para intentarlo". A continuación, se dirigió con los invitados y el presentador al plató exterior para realizar el reto.

La colaboradora se subió a la plataforma, elevándose a 20 metros de altura. La cara de Miró reflejaba sus nervios y su miedo, pero los superó, logrando cruzar los ocho metros de largo y las seis columnas, para alegría de todo el equipo del programa.

😬 @KiraMiro se enfrenta a un reto de vértigo: tendrá que cruzar saltando unas columnas que están a más de 20 metros de altura #MaríaÁlexEH pic.twitter.com/Q3upwyjp5y — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 28, 2021

"Intentaba enfocar y me mareaba un montón", reconoció la actriz mientras bajaba al suelo. "Estar ahí arriba es horrible porque empieza a temblar todo, se mueve y pierdes la noción de la profundidad al intentar no mirar abajo", le comentó a Motos.