Rojas demanda mejoras en el barrio de Contadores de Cerro Amate ante el "abandono y falta de mantenimiento"

"Hay una evidente falta de mantenimiento", ha señalado Rojas, "a lo que se suma la basura y suciedad que se acumula en los solares abandonados, los innumerables alcorques vacíos y la falta de seguridad de toda la zona".

Así el concejal ha exigido en un comunicado al Ayuntamiento intervenciones urgentes en esta zona, "ya que el vecindario está harto de esperar promesas que nunca se cumplen".

"En primer lugar, hay que actuar sobre los solares existentes, de forma que se realice una limpieza periódica y garantizar sus cerramientos para que no sigan siendo el foco de basura e infección que son actualmente", señala. En este sentido, el edil ha comprobado in situ la "acumulación de suciedad y abandono de la zona", ante lo que insiste que "no pueden existir barrios de primera y barrios de segunda o tercera". "El alcalde podría venir a ver el estado de la zona y entendería la indignación del barrio", sentencia.

Sobre las actuaciones previstas por el gobierno municipal en el parque Fábrica de Contadores y que recientemente han sido licitadas, Rojas ha advertido de que "el proyecto no cumple con los objetivos del vecindario" y que "las vallas previstas para esta zona verde no van a solucionar el problema que existe actualmente". Por eso mismo, Rojas ha instado al equipo de gobierno a que tenga en cuenta estas sugerencias vecinales y las incorpore en el proyecto definitivo "para dar respuesta a la demanda del barrio".

La seguridad también ha sido un tema que han denunciado los vecinos, según señala, "debido en gran parte a la situación del parque, y destacan que se hace necesaria la presencia de la policía de barrio en la zona, pero hasta el momento no han encontrado respuesta a esta demanda". "Reivindican limpieza, pero también que se le respete su derecho al descanso y se están encontrando con muchos problemas en este sentido, sintiéndose totalmente desatendidos por su Ayuntamiento", explica IU.

Por todo ello, Rojas ha anunciado que llevará la situación del barrio de Contadores a la próxima Comisión de Control y Fiscalización al gobierno municipal, para demandar limpieza, actuación en el mantenimiento de los solares y que el gobierno municipal se reúna con los vecinos de la zona para poder concretar con ellos las actuaciones.