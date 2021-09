Vox dice que Espadas tiene el Ayuntamiento "abandonado" y ve un "pacto" entre PSOE y PP para tapar "enchufes"

Gavira, en este sentido, apunta a que se haya alcanzado una "especie de acuerdo, pacto o componenda para taparse entre ellos los posibles escándalos, corruptelas y enchufes que puedan existir, por ejemplo, en el Partido Popular".

Durante la visita, en la que también han estado los dos diputados autonómicos por Sevilla, Macario Valpuesta y María José Piñero, y el diputado provincial, Rafael García, ha tenido lugar una reunión de trabajo en la que el grupo municipal trasladó a sus compañeros del Parlamento andaluz las "dificultades" que asegura que se encuentra, las "necesidades urgentes que les trasladan los sevillanos y la ausencia total del alcalde", tal como señala Vox en un comunicado.

Peláez ha afirmado que se tiene "muy buena comunicación entre los dos grupos". "Hemos aprovechado para hablar de temas que nos conciernen para buscar soluciones, pero obviamente le hemos contado de primera mano como el alcalde ausente tiene absolutamente abandonado el Ayuntamiento y la actividad política municipal ya que está centrado en su gira andaluza".

Por su parte, el portavoz andaluz de Vox considera que "queda demostrado que la única oposición que tiene Espadas en el Ayuntamiento de Sevilla es la que realizan los concejales de Vox". "Espadas ha dejado abandonada la actividad municipal, el PP le está haciendo el trabajo fácil al todavía alcalde y le está facilitando su llegada al Parlamento de Andalucía", asevera, incidiendo en que "no se entiende la situación salvo que el Gobierno de la Junta de Juanma Moreno, Elías Bendodo y Juan Marín esté tapando algún tipo de historia al sentido inverso de lo que hace el PSOE con el PP".

Gavira insiste en que Espadas "tiene enchufada a su mujer en la Junta de Andalucía y no me cansaré de repetirlo". "Los andaluces cada vez que vean a Espadas van a tener presente que tiene a su mujer enchufada. Esa plaza que ocupa correspondería a un andaluz que se la hubiese ganado por mérito y capacidad, como dicen la Constitución y las normas españolas. Ese es el nuevo PSOE que quieren proponer a gobernar Andalucía", agrega.

Además, no considera "sensato ni comprensible que Bendodo diga que denunciar el enchufismo de la mujer de Espadas es crispar". "Los andaluces tienen que saber la realidad que ha sucedido en Andalucía en estos 37 años. Conocer este enchufismo me parece un ejercicio de coherencia, no de crispación", insiste.

En este sentido, el portavoz de Vox en el Parlamento entiende que el gobierno andaluz "está tapando esto" porque "a lo mejor el PSOE y el PP han llegado a una especie de acuerdo, de pacto o componenda para taparse entre ellos los posibles escándalos, corruptelas y enchufes que puedan existir por ejemplo en el Partido Popular".

LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES

Por otro lado, la portavoz municipal de Vox ha hecho referencia a los presupuestos de Sevilla para 2022, cuyo documento asegura que "aún no" ha recibido. "Sólo hemos tenido una reunión informal con la delegada de Hacienda, Sonia Gaya, quien nos informó sobre las pretensiones que tienen pero sin entrar en detalle. Lo consideramos una reunión de maquillaje ya que tienen los presupuestos pactados desde antes de verano con Adelante Sevilla", agrega.

En este sentido, Peláez lamenta que "los socialistas venden mucho que destinan partidas importantes a gasto social cuando la realidad es que lo destinan a gasto ideológico". "Con la que está cayendo en Sevilla con las colas del hambre y la crisis, donde seguimos teniendo tres de los barrios más pobres de España, nos parece indecente que se sigan gastando dinero en enseñar a las mujeres a montar en bicicleta", insiste, apuntando también a "los millones destinados año tras año a Cooperación al Desarrollo".

"A nosotros nos gusta ser solidarios con todo el mundo pero la solidaridad empieza por los que uno tiene cerca y en Sevilla hay mucha necesidad en demasiados barrios. Ese dinero tiene además muy difícil trazabilidad porque no podemos comprobar donde va, quien lo tiene y en qué se invierte", agrega.

Para terminar, Peláez subraya que "en 2021 uno de los grandes fracasos en la gestión de este Ayuntamiento es que no se ha ejecutado en un alto porcentaje". "Ellos se vanaglorian de que hay muchas partidas sociales pero luego no son capaces de ejecutarlas. ¿De qué sirve entonces?", concluye.