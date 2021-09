Puente rechaza pronunciarse sobre las disputas internas del PP de Valladolid

"Son cuestiones internas del PP y tengo por costumbre no pronunciarme sobre cuestiones que afectan a otros partidos en su ámbito interno; yo sé lo que es un partido, pues llevo treinta años en uno y las he pasado de todos los colores", ha declarado Puente para justificar su silencio respecto de las críticas de la presidenta del Grupo Municipal Popular, Pilar del Olmo, en las que ésta alude a un "desgaste" ante la falta de "apoyo" por parte del partido en la provincia al trascender en los últimos días posibles candidatos de la formación a la Alcaldía.

Para el alcalde, este tipo de disputas no cree que beneficien a sus pretensiones de revalidar el cargo como alcalde ya que, en su opinión, "los ciudadanos pasan bastante de estas cosas y al final lo que hacen es valorar la gestión del que está en el gobierno y de quien está en la oposición. Ahí, si me preguntan, está la principal diferencia, no las disputas internas que tenga el PP", ha zanjado.