Pillan a Luca Onestini abriendo la puerta de la ducha con Cristina Porta dentro

La concursante de Secret Story (Telecinco) Sandra Pica ha relatado una anécdota sucedida dentro del reality cuando ella ha ido al baño común y ha encontrado una curiosa escena.

"Voy al baño y está Cristina en la ducha y Luca abriéndole la puerta de la ducha y ella estaba completamente desnuda", les contó Sandra Pica a varios de sus compañeros y compañeras.

Lo que omitía Sandra Pica, quizá por no haberse fijado, quizá con malicia, es que Luca Onestini, hermano del conocido concursante de realities Gianmarco, estaba pasando a la periodista Cristina Porta lo que parece ser un bote de espuma para el pelo.

El chisme, no obstante, tiene relativo interés porque el italiano tiene una cierta afinidad con la periodista española, mientas que otra de las concursantes, la alemana Emmy Russo, también le pretende.

"Yo no sé cómo me lo hago, pero siempre me levanto en el mejor momento", dice Sandra Pica a sus compañeros, sobre la oportunidad de su entrada en el baño para presenciar una escena.

En la misma, al final del vídeo, puede oírse a Cristina Porta pedir, con cierto enfado, a Luca: "¡Déjame la puerta abierta, que me seque!".

Gianmarco, sobre Luca y Cristina: "Sinceramente no veo que vaya más allá" #SecretUH4 pic.twitter.com/ZPVOGRGMYz — Secret Story España (@SecretStory_es) September 27, 2021

"Han pasado solo tres semanas, es muy temprano, no veo ningún tipo de 'maracaná'", declaró Gianmarco al ver las imágenes, siendo 'maracaná' un eufemismo utilizado por el italiano para referirse al sexo.