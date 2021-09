El concurso de Julen en Secret Story está dando mucho que hablar y no solo por su relación 'especial' con Sandra Pica. El protagonista de la primera historia de amor de la casa también ha tenido tiempo para recordar a su anterior pareja, Violeta Mangriñán.

Julen y Violeta protagonizaron una de las rupturas más públicas y comentadas de los últimos tiempos cuando la extronista le dejó en directo mientras concursaba en Supervivientes para comenzar otra relación con Fabio, otro concursante de la isla.

Dos años y medio después, el que fuera pretendiente de Mujeres y Hombres y Viceversa ha mostrado en una conversación con Miguel Frigenti que aún sigue dolido. Recordando los momentos más duros, ha mencionado un "reencuentro" que tuvieron en un camerino cuando ella volvió de Honduras.

"Yo seguía enamorado de ella", ha rememorado: "Y saliendo del camerino me tocó el culo y lo que no era el culo y me dijo 'Esto es mío'. A mí me sentó mal". Ha relatado que Violeta siguió varios días con este comportamiento hasta que él se lo contó todo a Fabio y ella lo negó todo enfadada.

Esta acusación de infidelidad han dado mucho que hablar en los platós de Telecinco y Violeta ha vuelto a luchar contra estas declaraciones desde su cuenta de Instagram, dónde también ha cargado también contra los programas de Mediaset.

"Dos años y medio después sigo teniendo que aguantar tonterías. Y además, gente que ni siquiera me conoce, habla y opina de mí en un plató de televisión", ha escrito muy enfadada: "Llevan dos semanas llamándome y escribiéndome de este y otros programas para ir y me he negado rotundamente. Y así pienso seguir, no voy a caer en provocaciones absurdas y me voy a ahorrar todo lo que podría decir", ha continuado.

Historia de Violeta Mangriñán. @VIOLETA_MANGRINYAN / INSTAGRAM

"No pienso volver a pronunciarme sobre este tema, solo tomaré las medidas legales pertinentes y seguiré en silencio", ha amenazado para concluir con un mensaje que deja claro que tiene la conciencia bien tranquila: "El tiempo, la justicia y el karma son quienes tienen siempre la última palabra".