Kanye West se compra una casa-búnker en Malibú por 57 millones de dólares

Están siendo unas semanas de mucho trajín para Kanye West. De ahí que el rapero haya optado finalmente por buscar un lugar en el que poder recluirse tras su divorcio con Kim Kardashian. Al principio le funcionó esa habitación mustia que tenía en el estadio Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde presentó su último disco, Donda, pero ahora se ha buscado una casa, que también hace las veces de búnker, en las costas de Malibú.

Como ya ha dejado de cohabitar la casa que tenía con la influencer y empresaria y sus cuatro hijos en Hidden Hill, el autor de éxitos como Gold Digger o Devil in a new dress no se ha conformado con una casa de soltero sencilla y se ha gastado la friolera de 57 millones de dólares (algo más de 48.750.000 euros) en una vivienda al oeste de Los Ángeles, tal y como informa el portal Dirt.com.

Diseñada por el arquitecto Tadao Ando en 2013, la propiedad presenta un inconfundible aspecto robusto y sobrio en el exterior (de ahí la similitud con el refugio). Fachada de hormigón que, a pesar de encontrarse a pie de calle, hacen de ella una vivienda que, junto a sus 340,5 metros cuadrados, garantiza una intimidad total.

A pesar, eso sí, de que la nueva adquisición del músico tiene una enorme cantidad de luz natural y de sosiego espiritual gracias sobre todo a la enorme cristalera que se abre al jardín trasero, orientado hacia la playa. Una casa que consta de cuatro cuartos y cinco baños que contrasta sin embargo con los lujos a los que estaba acostumbrado en su antiguo hogar familiar (que doblaba esa cantidad de habitaciones).

Quizá vuelva a hacer de esta nueva casa otra suerte de monasterio futurista, como la decoración que tenía en la vivienda que compartía con Kimberly y sus hijos (no hay que olvidar que su fervor religioso le ha llevado a iniciar los trámites para cambiarse el nombre a Ye, una palabra que, en la Biblia, significa "tú").

