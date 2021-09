Desvelada la identidad de la mujer con la que Kanye West fue infiel a Kim Kardashian

Decían que el vestido total black de pies a cabeza de Kim Kardashian en la MET Gala precisamente simbolizaba a todas esas mujeres silenciadas a lo largo de la historia, que han sufrido en silencio. El hecho de que fuera acompañada de una figura masculina parecida a la manera en la que su exmarido, Kanye West, está promocionando su último disco, Donda, aunque ya se sepa que no era él, no solo ayudaba a esta teoría sino que cuando en una de sus nuevas canciones admitía haberle sido infiel a la empresaria, la sorpresa no fue tan mayúscula.

Sin embargo, ahora parece ser que ya se sabe quién fue la mujer de la que se habla en el susodicho tema, Hurricane, y con la que el rapero de 44 años engañó a Kimberly una vez que esta dio a luz a su segundo hijo, Saint West (nacido el 5 de diciembre de 2015).

El álbum apenas acaba de ver la luz pero los fans del autor de éxitos como Gold Digger o Heartless, así como fans y defensores de la empresaria milmillonaria de 40 años ya se han puesto manos a la obra para descubrir quién fue ese tercer vértice de un triángulo por fin confesado. Y el medio The Sun ha dado con la susodicha.

Según el periódico británico, la mujer a la que hace referencia Ye (ha iniciado los trámites para cambiarse el nombre a una palabra bíblica que significa "tú") no sería otra que la cantante e intérprete Christina Milian, de 39 años, aunque este mismo domingo cumplirá 40.

"A Kanye se le escapó todo durante una conversación que solo fue presenciada por miembros de su equipo. En ese momento estaba hablando sobre si engañar o no a Kim y luego, de repente, anunció que había estado viendo a Christina Milian", ha afirmado una fuente anónima al citado diario.

Según este informante, para Kanye era algo bastante natural y común utilizar a su staff para confesarse y que este amorío lo contó al equipo durante la gira del año 2016. Justo poco después de aquello, Christina Milian conocería a su actual pareja, el también cantante Matt Pokora, padre de su segundo y tercer hijo (el primero es de una relación anterior).

Milian ha estrenado este mismo año como protagonista una película en Netflix, No se puede huir del amor, aunque también ha participado en cintas como Amor en obras, Be Cool o poniéndole la voz a Esther, una amiga de Meg, en Padre de familia. Asimismo, en su carrera musical cabe destacar que fue nominada a los Grammy con su segundo álbum, It's About Time, de 2004, en la categoría de Mejor Álbum de R&B Contemporáneo, así como su sencillo Dip It Low fue un auténtico hit.