Kim Kardashian, amenazada de nuevo por el agente de su expareja con otro vídeo sexual

Precisamente Kim Kardashian, antes del verano, ya se sinceró sobre cómo aún le afectaba a su salud mental que se hubiese filtrado en 2007 un vídeo íntimo sexual rodado cinco años antes con su entonces pareja, el músico Ray-J, y que acabó vendiéndose a la productora de cine para adultos Vivid Entertainment por un millón de dólares.

Aunque eso fuera antes de que se convirtiese en la empresaria milmillonaria que es hoy en día, sacar a la luz algo así de una persona que se supone que la quería hizo que cambiase su percepción de la industria, inclusive los propios productores del reality que compartía con sus hermanas. El problema es que aquellos días pueden volver.

El antiguo mánager de Ray J, Wack 100, ha declarado recientemente en el podcast de Bootleg Kev que tiene en su posesión otra cinta protagonizada por la pareja y que esta sería aún "más explícita y mejor" que la primera y única conocida hasta la fecha. Eso sí, añadía que esta "Segunda Parte" no saldría a la luz por respeto a la influencer de 40 años.

Por si fuera poco, Wack 100 explicó que ese vídeo, que guarda en su portátil y que nadie ha visto antes, solo se lo daría a una persona en el mundo... Y no, no es a Kim. Es a su exmarido, Kanye West, para que este pudiera venderlo a través de criptomonedas de forma privada.

"Nunca se lo daría a nadie más que a Kanye. Ella es la madre de sus hijos", aseguró el mánager, obviando que se lo podría dar directamente a Kim Kardashian, y añadiendo que incluso se lo "regalaría" tanto a West como a Ray porque ambos son padres: "Eso no lo puede ver el mundo de esa manera, es una falta de respeto".

Por su parte, el abogado de la propietaria de Skims y activista por la reforma del código penal, Marty Singer, ha declarado que es rotundamente imposible que Wack tenga ningún otro vídeo íntimo de su clienta: "La afirmación de que existe otra cinta sexual inédita es, sin la más mínima duda, falsa. Es lamentable que la gente tenga que hacer estas declaraciones para intentar conseguir sus 15 minutos de fama".

Por último, Ray J, aunque de forma no oficial, sí que ha dejado un comentario en Instagram bastante elocuente. Empieza diciendo que las declaraciones de Wack "no molan nada", y continúa explicando como se ha "mantenido alejado del Raydar", concentrándose en ser "humilde y agradecido por cada bendición que recibe".

"¿Cómo puedo mostrar mi crecimiento y madurez personal si este tipo de cosas siguen sucediendo? Ahora soy padre y mi trabajo es ser el mejor posible para mis hijos y ponerlos a ellos en primer lugar. Este no es el mensaje que quería enviar, vergüenza me daría", ha finalizado.