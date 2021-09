CEHAT asegura que ha sido un verano "irregular" en España y acusa la falta de turistas extranjeros

El final del verano ha sido "irregular" entre las zonas turísticas españolas, mientras que algunas se han beneficiado del turismo nacional, otras se han visto perjudicadas por la falta de llegadas de turistas extranjeros, que, según la Confederación de Hoteles y Alojamientos Turísticos, "no han alcanzado ni el 40% de las pernoctaciones que realizaron en el año 2019".

En declaraciones a Europa Press Televisión, el secretario general de Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Ramón Estalella, ha señalado que, en zonas como islas Baleares, Costa Brava o Benidorm, "ha sido un verano muy flojo".

"Necesitan muchos turistas extranjeros, que son los que rellenan las camas. Hay que entender que tenemos capacidad para alojar en un año 80 o 90 millones de turistas extranjeros y este no han venido", ha argumentado.

Por otra parte, algunas zonas se han visto beneficiadas con los turistas nacionales, que este año han salido menos de España. "En lugares donde tradicionalmente han ido turistas españoles, como en elinterior, la Cornisa Cantábrica o Galicia, han tenido un año muy bueno, los españoles han viajado tanto o más que en 2019", ha añadido.

Estalella prevé que el sector no alcance el 50% de la facturación del año 2019, algo que podría provocar el cierre de hoteles. "Hay muchos empresarios que están pensando en cerrar sus establecimientos. Además, el Imserso está sin adjudicar, los extranjeros no están viniendo y creo que a corto plazo no lo harán", ha indicado el secretario general de CEHAT.

Con estas previsiones, "ante la falta de viajes programados", Estalella cree que "será un otoño e invierno difíciles", aunque esperan mejores números de cara a principios del año 2022.

