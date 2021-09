Mariló Montero recuerda el acoso que sufrió en La 1 de TVE: "Me hicieron sentir la tonta de España"

Telecinco emitió una nueva entrega del Deluxe este sábado 26 de septiembre. Tras tratar los conflictos internos de las Campos y los desencuentros de estas con la familia de Bigote Arrocet, el programa recibió a la periodista Mariló Montero.

Muy serena, la presentadora habló sobre su familia, el amor o lo necesario de hacer un parón en la trayectoria laboral como el que hizo ella. Sin embargo, uno de los fragmentos más destacables de la entrevista no tuvo nada que ver con eso, sino con su etapa en La mañana de La 1.

Ya en otras ocasiones la navarra había hablado sobre el acoso que sufrió por parte de Elena Sánchez Pérez en ese trabajo, especificando que recibía gritos constantes, algo que no se debería de tolerar. En esa línea, instó a que quienes sufren situaciones similares las denuncien, tal y como hizo ella. "Hay muchísimos casos de malos tratos en el trabajo y protocolos de actuación por parte de la administración pública", informó.

Además, recordó que en esa época centró sus ideas en buscar estrategias para que aquello no le hiciera mella. En su caso, pese a sus esfuerzos la situación no cambiaba, por lo que tomó la decisión de marcharse ante situaciones como que se viera obligada a pedir hablar con otra persona que no gritara o, directamente, a quitarse el pinganillo. Con la directora del formato aseguró Montero que no tenía relación.

En esa época no ayudaron a la comunicadora las continuas polémicas por las que recibió duros comentarios en las redes a costa de sus lapsus o su ideología: "Durante mucho tiempo me hicieron sentir la tonta de España", lamentó. Eso sí, pese a los malos ratos, no dudó en ningún momento de su vocación pues, a su juicio, el problema lo tenían otros: "Tienen que aprender a dirigir. Los problemas los tienen las personas que pierden el equilibrio. Fue duro", explicó.