Mariló Montero le monta una bronca a Patricia Conde en la serie 'Nadie al volante'

La ficción Nadie al volante es una ácida parodia del mundo de la tele que mezcla comedia de situación y zapping con trailers manipulados, tramas personales entre los miembros de la redacción de un supuesto programa y famosos invitados, dando lugar a un original y peculiar formato.

En ese entorno se ha estrenado la presentadora Mariló Montero, que hoy protagoniza el estreno de Nadie al volante, en el que le monta una gran bronca a la directora del ficticio programa, interpretada por Patricia Conde.

En una escena de la serie, que ya ha trascendido, se puede ver a Mariló Montero dirigiéndose a una impávida Patricia Conde: "¿Pero eres gilipollas? Tú de qué coño vas? Es que no clavas una, joder", le dice Mariló muy exaltada.

"Vengo aquí a haceros un favor, a sustituir a Shakira, desde Sevilla, con un frío que te cagas, un madrugón y no para de insultarme", expone Montero a la actriz Mireia Portas que hace el papel de subdirectora del supuesto programa al que han invitado a Mariló.

"Me habían dicho que eres gilipollas, pero te has superado, no hay quien te soporte", vuelve a dirigirse la expresentadora de TVE a Patricia conde, antes de irse con cajas destempladas diciendo: "Te quedas aquí que yo me voy, maja. ¡Cojones! ¡Imbécil!".

Nadie al volante es una mezcla de ficción y programa que recrea con humor el día a día de una redacción de un formato de televisión y se estrena hoy 1 de marzo a las 22.30 h en el canal #0 de Movistar+.